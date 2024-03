13 osób zatrzymanych. Usłyszały 129 zarzutów

Policjanci z komendy stołecznej zajmujący się przestępczością samochodową, we współpracy z funkcjonariuszami z innych komend, a także funkcjonariuszy straży granicznej, na terenie trzech województw (mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego) przeprowadzili akcję wymierzoną w złodziei samochodowych. Łącznie zatrzymali oni 13 osób w wieku od 29 do 55 lat. Na dwóch podejrzanych policjanci czekali aż wrócą oni z kradzieży do domów. Bez wątpienia miały one sporo na sumieniu, ponieważ policja informuje, że usłyszały one aż 129 zarzutów kradzieży z włamaniem i paserstwa.

Reklama

Policjanci zabezpieczyli auta części samochodowe czy zegarki

W trakcie działań prowadzonych na terenie miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do kradzieży samochodów oraz do zagłuszania sygnałów GPS/GSM. W przypadku dwóch odzyskanych Jeepów policjanci "ujawnili ingerencję w oznaczenia identyfikacyjne". Odkryli oni również podzespoły pochodzące z samochodów skradzionych nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Funkcjonariusze znaleźli również Maserati, a także "podzespoły samochodowe, które mogą pochodzić z kradzieży". To wykażą badania laboratoryjne.

Zdjęcie Policjanci zabezpieczyli m.in. urządzenia służące do kradzieży samochodów oraz do zagłuszania sygnałów GPS/GSM. / Komenda Stołeczna Policji /

Policja oszacowała wartość odzyskanego mienia na ponad 800 tys. złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze - prawie 290 tys. zł, 7 tys. euro i 700 dolarów. Oprócz tego policjanci przejęli samochody o łącznej wartości 60 tys. zł oraz 11 zegarków wartych 31 tys. zł.

Co z zatrzymanymi osobami?

Nadzorujący sprawę prokurator zdecydował, że siedmiu zatrzymanych objęto dozorami. W części przypadków połączone zostały one z poręczeniem majątkowym. Dla pozostałych sześciu, na wniosek prokuratora, sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące. Policja deklaruje, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.