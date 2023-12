Polscy złodzieje sterroryzowali trzy kraje. Mieli perfidny sposób

Spis treści: 01 W akcji brały udział niemieckie, polskie i hiszpańskie służby

02 Złodzieje specjalizowali się w kradzieży ładunków

03 Mężczyźni oczekują na wyrok w polskim areszcie

W akcji brały udział niemieckie, polskie i hiszpańskie służby

Pod koniec listopada drezdeńscy policjanci i niemiecka prokuratura wszczęły postępowanie przeciwko ośmiu polskim obywatelom. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas szeroko zakrojonej akcji, w której udział wzięły m.in. niemieckie, polskie i hiszpańskie służby. Oskarżeni mieli specjalizować się w kradzieżach ładunków przewożonych na ciężarówkach. Napadów dokonywali głównie na autostradach A9, A10 i A14.

Złodzieje specjalizowali się w kradzieży ładunków

O udanym rozbiciu polskiego gangu poinformowała saksońska policja. Jak wynika z opublikowanego komunikatu - złodzieje w wieku od 33 do 46 lat dopuścili się co najmniej 349 kradzieży w latach 2015 - 2023. Napady polegały na wycinaniu dziur w plandekach naczep ciężarówek, a następnie przerzucaniu towarów do specjalnie przygotowanych pojazdów dostawczych.