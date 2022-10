Startuje projekt InteriaLAB. Badania opinii i analiza danych w centrum uwagi

Praca z danymi pozwala dostrzec to, co czasem umyka uwadze - szczegółowa analiza często prowadzi do wysnucia nowych wniosków. InteriaLAB takich wniosków poszukuje. W ramach projektu przede wszystkim przeprowadzamy własne badania opinii. To ich wyniki najlepiej reprezentują aktualne nastroje.

Nasze badania dotyczą spraw bieżących. Czasem nawet najlepszy felietonista nie jest w stanie lepiej skomentować rzeczywistości niż jedno pytanie zadane reprezentatywnej grupie Polaków. Zamiast domyślać się, co na dany temat sądzi większość z nas, po prostu o to pytamy.

W InteriaLAB zajmujemy się też analizą danych i raportów, które już istnieją. W każdym raporcie, w każdym zbiorze danych czaka na odkrycie coś nowego.

InteriaLAB pyta o mandaty

Pierwsze badanie zlecone przez Moto Interię w ramach projektu InteriaLAB odbyło się w dniach 17-18 października. Zrealizowała je pracownia SW Research metodą CAWI. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1004 Polaków.Zapytaliśmy ich o niedawne zmiany w mandatach dla kierowców:

Czy słyszałeś o ostatniej podwyżce mandatów?

Czy Twoim zdaniem podwyżka mandatów była potrzebna?

Jakie - Twoim zdaniem - są dziś mandaty nakładane na kierowców?

Wyniki są zaskakujące, a im bardziej pogłębia się ich analizę, dzieląc badanych na poszczególne grupy, do tym ciekawszych wniosków się dochodzi.

Pierwszy raport powstały w ramach projektu InteriaLAB można przeczytać tutaj: Co piąty Polak chce kolejnej podwyżki mandatów. Ta ostatnia była potrzebna