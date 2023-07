Kierowcy w tunelu na Zakopiance cisną gaz bez opamiętania. Kary są nieuchronne

Spis treści: 01 Tunelem na Zakopiance można jechać 100 km/h. No... może 110 km/h

Tunel na Zakopiance, pod Luboniem Małym, w ciągu drogi ekspresowej S7 oddano do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Od początku objęty był systemem odcinkowego pomiaru prędkości, który do dziś - jak poinformowała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak- zarejestrował 16 tys. naruszeń przepisów.

Tunelem na Zakopiance można jechać 100 km/h. No... może 110 km/h

W tunelu dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h, kierowcy jadący szybciej narażają się na mandat. Na szczęście aż 80 proc. z 16 tys. zarejestrowanych wykroczeń dotyczy najniższego progu przekroczenia, między 11 a 20 km/h. Za mniejsze przekroczenia w praktyce GITD nie ściga kierowców.

Rekordzista pokonał tunel z prędkością 201 km/h

Rekordowa prędkość, 201 km/h, zarejestrowana została w listopadzie ubiegłego roku, natomiast w tym roku najszybciej pojechał kierowca, którego średnia prędkość wyniosła 177 km/h. Został on ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł, dostał też 15 punktów karnych.

Tunel na Zakopiance kosztował niemal miliard zł

Budowa tunelu trwała około 5,5 roku, o niemal rok dłużej niż planowano i kosztowała niespełna miliard zł. Dzięki tym pieniądzom wybudowano dwunawowy tunel pod górą Luboń Mały, którego każda nitka ma 2,06 km długości. Jadąc z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli 100 km/h przejazd tunelem trwa nieco ponad minutę.

Tunel na Zakopiance jest monitorowany 24h na dobę

Wraz z tunelem powstało Centrum Zarządzania Tunelem, czyli miejsce, z którego jest prowadzony nadzór na funkcjonowaniem i bezpieczeństwem tunelu. Wybudowano je przy węźle Skomielna.

Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Obraz z kamer zapisywany jest przez system monitoringu. Każde zatrzymanie pojazdu czy też pojawienie się pieszego wzbudza alarm, więc to nie jest tak, że operator sam musi dostrzec niewłaściwie zachowanie kierujących.

W tunelu zainstalowano wiele różnych systemów, m.in.:

zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego,

kompleksowego oświetlenia, wentylacji, pomiaru CO, NO i widoczności,

detekcji i sygnalizacji pożaru,

łączności alarmowej i technicznej,

łączności radiowej, nagłośnienia,

sterowania i zarządzania tunelem,

wyposażenia komunikacyjnego,

monitoringu wizyjnego i detekcji, kontroli dostępu,

zapobiegania gołoledzi.

Czego nie wolno robić w tunelu?

Podczas jazdy w tunelu zabrania się:

zatrzymywania

cofania

zawracania

jazdy pod prąd

Jaki mandat grozi za nieprawidłową jazdę w tunelu w 2023 r

Taryfikator przewiduje następujące mandaty:

zawracanie w tunelu - wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych;

cofanie w tunelu - 200 zł oraz 2 punkty karne;

nieuzasadnione zatrzymanie w tunelu - grzywna w wysokości 200 zł oraz 1 punkt karny;

jazda bez świateł (przynajmniej dziennych) w tunelu - 200 zł oraz 4 punkty karne.

jazda pod prąd drogą ekspresową lub autostradą - 2000 zł i 15 punktów karnych