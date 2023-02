Via Carpatia połączy Polskę i Słowację. Podpisano porozumienie

Polsko-słowackie połączenie dofinansowane ze środków unijnych

Zawarcie porozumienia między Polską i Słowacją ma związek z przyznanie GDDKiA unijnych środków na realizację tej inwestycji. Na dofinansowanie budowy transgranicznego odcinka trasy Via Carpatia przeznaczonych zostanie ponad 326 mln euro ze środków CEF (instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską).

Via Carpatia w Polsce będzie przebiegać przez 5 województw

Docelowo Via Carpatia ma biec przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię oraz Grecję. Obecnie trasa liczy już kilka tysięcy kilometrów (wliczając w to zarówno już udostępnione do jazdy odcinki, jak i te pozostające w budowie). W samej Polsce jej długość szacuje się na ok. 700 km, z czego do użytku przeznaczonych zostało już 260 km, a 280 km jest w realizacji. W skład trasy Via Carpatia w naszym kraju wchodzą odcinki trzech dróg ekspresowych S61, S16 i S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa, Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Docelowo droga ma przebiegać przez teren 5 polskich województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

