Uwaga. Nowe ograniczenie prędkości na ważnej drodze ekspresowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się oddaniem do użytku kluczowego podwarszawskiego odcinka drogi ekspresowej S7. Mowa o fragmencie pomiędzy miejscowościami Lesznowola - Tarczyn Północ. Chociaż wcześniej drogowcy udostępnili kierowcom wspomniany odcinek na zasadzie przejezdności, dopiero teraz fragment ten zyskał oficjalnie status drogi ekspresowej. Dla kierowców samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, oznacza to możliwość jazdy z prędkością do 120 km/h.

Szybciej z Krakowa do Warszawy

Podróżni mogą skorzystać z pełnego przekroju dwóch pasów ruchu na odcinku ponad 17-kilometrów. GDDKiA podkreśla, że w ramach prac rozdzielono wspólny przebieg dwóch dróg ekspresowych, S7 i S8, który dotychczas kumulował się na odcinku pomiędzy węzłem Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Jankami. Trasa wylotowa w kierunku Krakowa rozpoczyna się obecnie na węźle Warszawa Lotnisko i umożliwia przejazd dwujezdniową drogą do położnego blisko 240 km dalej węzła Miechów.

Reklama

Wspomniany odcinek stanowi ważny fragment ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy. Inwestycja została w sumie podzielona na trzy odcinki pomiędzy węzłami:

Warszawa Lotnisko - Lesznowola, o długości 6,6 km, oddana do ruchu 30 sierpnia 2022 r.

Lesznowola - Tarczyn Północ, o długości 14,8 km, udostępniona do ruchu 28 kwietnia 2023 r.

Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km, oddana do ruchu w grudniu 2020 r.

Zdjęcie Odcinek stanowi ważny fragment ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec / GDDKiA

To nie koniec inwestycji. Kolejne odcinki jeszcze w tym roku

Jednocześnie GDDKiA zaznacza, że wciąż trwają prace wykończeniowe na wspomnianym odcinku. Do końca marca potrwa realizacja Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo, zlokalizowanych po obu stronach S7, pomiędzy węzłami Antoninów i Złotokłos. Ich uruchomienie dla kierowców będzie możliwe zaraz po uzyskaniu stosownego pozwolenia. W kwietniu rozpocznie się natomiast ostatni etap prac związanych z realizacją kontraktu na remont 17 km dotychczasowego przebiegu DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa.

Drogowcy zapewniają, że to nie koniec inwestycji. Jeszcze w tym roku kierowcy mają otrzymać kolejne fragmenty S7. Po udostępnieniu odcinka Miechów - Szczepanowice, drogowcy planują połączyć drogę z funkcjonującym już fragmentem trasy pomiędzy Szczepanowicami, a Widomą. W listopadzie z kolei ma zostać udostępniony dalszy ciąg do węzła Mistrzejowice i tymczasowego połączenia z Północną Obwodnicą Krakowa S52.