Utrudnienia na A4. Rusza wymiana nawierzchni, będą potężne korki

Utrudnienia na A4 - zakres prac

Punktowa wymiana zużytej nawierzchni zostanie wykonana na 21-kilometrowym odcinki autostrady, od granicy województw do okolic węzła Gliwice Ostropa. Na czas wykonywania tych punktowych remontów kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden z dwóch pasów ruchu. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych prace powinny zakończyć się do 12 maja.

Wymiana na całej szerokości nawierzchni jezdni obejmie odcinek o długości prawie 4,5 km w okolicy węzła Gliwice Ostropa. Zakres prac będzie zróżnicowany. Górna warstwa nawierzchni, ścieralna, wymieniona będzie na całej szerokości odcinka. Warstwa środkowa, wiążąca, na całej długości pasa prawego i lokalnie lewego. Z kolei najniżej położona warstwa, podbudowa, lokalnie na prawym pasie.

Rozpoczęcie robot remontowych powinno nastąpić 15 maja i potrwać do 30 lipca. W ramach prac zostaną wyremontowane dwie łącznice węzła Gliwice Ostropa, zjazdowa i wyjazdowa jezdni w kierunku na Katowice.

Dla przeprowadzenia prac na tym odcinku A4 zmieniona zostanie organizacja ruchu na obu jezdniach autostrady, na odcinku o długości ponad 6 km. Wprowadzanie nowej organizacji ruchu rozpocznie się 9 maja i potrwa aż do 14 maja.

Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Jakie zmiany czekają kierowców?

W pierwszej kolejności na jezdni w kierunku Wrocławia, za węzłem Gliwice Bojków, wyłączymy z ruchu lewy pas. Zostanie zamontowana separacja kierunków ruchów, tak aby na czas remontu na jezdni na Wrocław można było poprowadzić ruch dwukierunkowo: dwoma pasami na Wrocław i jednym pasem na Katowice.

Remont jezdni na Katowice powinien rozpocząć się 15 maja. Pierwszy etap obejmie wymianę nawierzchni na pasie prawym, a kierowcy będą korzystać z lewego. Po jego wykonaniu ruch zostanie przeniesiony na wyremontowany pas, co umożliwi wykonanie remontu na drugim pasie.

W czasie remontu kierowcy będą dysponowali dwoma pasami w każdym kierunku. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Na większości odcinka do 80 km/h, a w miejscach newralgicznych do 60 km/h.

Na czas remontu łącznic wjazdowych i zjazdowych na Katowice węzła Gliwice Ostropa wprowadzony zostanie objazd poprzez węzły Kleszczów i Gliwice Sośnica.

