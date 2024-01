Unijne dofinansowanie ważnego odcinka S12. Ponad 100 mln euro

Spis treści: 01 S12 połączy Zachód i Wschód Polski

S12 połączy Zachód i Wschód Polski

Budowa drogi ekspresowej S12 jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym kraju. Zadaniem tej trasy będzie ułatwienie podróży między zachodnią i wschodnią granicą Polski, a tym samym między krajami Unii Europejskiej i Ukrainą. Jej początek znajdzie się u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Trasa skończy swój bieg natomiast na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku.

Fragment S12 z unijnym dofinansowaniem

Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że otrzymała unijne dofinansowanie na realizację końcowego fragmentu tej inwestycji - od Chełma do Dorohuska. Pieniądze zostały przekazane w ramach instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF) na lata 2021-2027. Łącznie Komisja Europejks przekazała ponad 102 mln euro. Jak informuje GDDKiA, środku, które zostały przyznane polskiej trasie, są efektem rozstrzygnięć dwóch konkursów wspomnianego instrumentu CEF.

Zgodnie z najnowszym rozstrzygnięciem na realizację liczącego ok. 17,6 km odcinka drogi ekspresowej z Chełma do MOP Teosin (z wyłączeniem MOP) wraz z niezbędną infrastrukturą GDDKiA otrzymała 64,47 mln euro dofinansowania. Według szacunków Generalnej Dyrekcji kwota ta pozwoli pokrycie połowy wydatków kwalifikowanych na zaprojektowanie i budowę tego fragmentu. Pieniądze zostały przyznane z puli Mobilność Wojskowa. Celem tego programu jest stworzenie leżącej na sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) drogi o wysokiej przepustowości, dostosowanej do wykorzystania zarówno dla celów cywilnych, jak i wojskowych. Program zakłada również nadzór i zarządzanie realizacją inwestycji.

W zeszłym roku, w poprzedniej edycji konkursu CEF z puli Korytarze Solidarności Generalna Dyrekcja otrzymała dofinansowanie dla S12 od MOP Teosin do Dorohuska. Realizacja liczącego ok. 5,3 km odcinka, wraz z niezbędną infrastrukturą, dofinansowana będzie w ramach polsko-ukraińskiego projektu drogowego kwotą 38,16 mln euro.

Unijne pieniądze również na modernizację dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że w 2022 roku podpisała umowę na dofinansowanie wzmocnienia obiektów mostowych na autostradzie A2. W sumie dla odcinka między Wrześnią i Koninem GDDKiA otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln euro. Dzięki temu dwa obiekty mostowe, znajdujące się na tej trasie, zostaną wzmocnione do pierwszej klasy nośności. Docelowo planowane jest wzmocnienie łącznie dziewięciu obiektów mostowych na tej najstarszej części autostrady. GDDKiA informuje, że usprawni to ciężki transport cywilny i wojskowy.

W ramach instrumentu Łącząc Europę Mobilność Wojskowa dofinansowana będzie również rozbudowa obiektów mostowych na wybranych drogach krajowych w sieci TEN-T. Będzie to łącznie siedem takich obiektów - cztery w województwie wielkopolskim (jeden w ciągu drogi krajowej nr 10 i trzy w ciągu DK11), jeden w województwie śląskim (DK11) i dwa w województwie warmińsko-mazurskim (DK16).