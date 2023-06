Tych dróg w zeszłym roku jeszcze nie było. Dziś możemy nimi jechać na wakacje

Spis treści: 01 Od ostatnich wakacji przybyło wiele nowych dróg

02 Nowe drogi oddane w 2022 roku

03 Nowe drogi oddane w 2023 roku

04 Dobra droga nie zwalnia z kierowców z myślenia

Wakacje od zawsze kojarzą się z czymś przyjemnym - urlopem, wypoczynkiem czy podróżami. Wielu jednak pamięta, że podróżowanie polskimi drogami jeszcze nie tak dawno temu były ogromną udręką. Polacy byli zmuszeni na jazdę wąskimi i zatłoczonymi "krajówkami", a autostrad było, jak na lekarstwo. Sieć dróg dróg szybkiego ruchu, którą dziś dysponujemy, to zupełnie inna bajka. A nowych odcinków ciągle przybywa, co pokazał chociażby ostatni rok.

Od ostatnich wakacji przybyło wiele nowych dróg

Wraz z rozpoczęciem się wakacji 2023, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała listę inwestycji, które zakończono i oddano do dyspozycji kierowców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oto one:

Nowe drogi oddane w 2022 roku

Wszystko zaczęło się od udostępnienia ostatniego kilometra drugiej jezdni drogi ekspresowej S5 w okolicy węzła Świecie Zachód w Przechowie. Od 26 sierpnia 2022 r. kierowcy mieli do dyspozycji dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, już na całym odcinku pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Świecie Południe.

Kilka dni później (30 sierpnia 2022 r.) GDDKiA udostępniło do ruchu fragment południowego wylotu z Warszawy w kierunku Krakowa, Kielc i Radomia, który po udostępnieniu kolejnego odcinka, Lesznowola - Tarczyn Północ w kwietniu br., połączył się z istniejącą już S7 w kierunku Krakowa.

Następnie 13 września 2022 r.oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Ełk Południe o długości 23,3 km. To drugi z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. Tym samym nową S61 można przejechać 65 km od okolic Łomży pod Ełk.

Dwa dni później (15 września 2022 r.) GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego do parametrów autostrady dawnego odcinka DK18 między węzłami Żary Zachód i Iłowa. Na tę chwilę budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 km:

granica państwa w Olszynie - Żary,

Iłowa - granica województw lubuskiego i dolnośląskiego,

granica województw lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice.

28 października 2022 r. oddano do ruchu obwodnicę Wałbrzycha zrealizowaną wspólnie przez Gminę Wałbrzych i GDDKiA. Nowa, sześciokilometrowa trasa powstała w ciągu drogi krajowej nr 35.

Dla osób często podróżujących na Podhale istotnym dniem był 12 listopada 2022 r., kiedy to GDDKiA udostępniło tunel pod górą Luboń Mały w ciągu S7 Lubień - Rabka-Zdrój. Połączono tym samym oddane wcześniej nowe odcinki Zakopianki. Pomiędzy Myślenicami i Rabką-Zdrój kierowcy mają do dyspozycji ok. 32 km drogi ekspresowej.

Z kolei od 20 grudnia 2022 r. kierowcy mogli już korzystać z drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy, czyli kontynuacji obwodnicy Ostródy w ciągu DK16. Łączna ich długość to ponad 12 km i razem stanowią ciąg drogi ekspresowej będący częścią docelowego przebiegu S5 na odcinku Grudziądz (A1) - Ostróda (S7).

Przed świętami Bożego Narodzenia udostępniono kilka istotnych odcinków tj. 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko, udostępniono również drogę ekspresową S6 między węzłami Strzebielino i Gdynia Wielki Kack, a także zakończyły się zasadnicze roboty na budowie drogi ekspresowej S5 ze Świecia do Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na tym ponad 22-kilometrowym odcinku, kierowcy mogli przejechać w ekspresowym tempie całą S5 (ok. 370 km), od autostrady A1 w Nowych Marzach omijając Bydgoszcz i Poznań do Wrocławia.

Nowe drogi oddane w 2023 roku

Po kilkumiesięcznej przerwie GDDKiA powróciło z nowymi trasami - 28 kwietnia br. zakończyły się prace przy budowie blisko 13-kilometrowej obwodnicy Praszki w ciągu DK45. Obwodnica odciążyła z ruchu tranzytowego dotychczasowe ciągi DK42 i DK45 w centrum Praszki, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego.

Następnie pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem auta mogły już poruszać się z prędkością 140 km/h po pełnoprawnej autostradzie A1. GDDKiA zakończyło wówczas nie tylko wszystkie prace na tym ponad 24-kilometrowym odcinku, ale także wieloletni proces budowy autostrady A1 w Polsce.

Przed majówką 2023 r. drogowcy oddali do ruchu obie jezdnie drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. Tym samym połączono funkcjonujące już odcinki S7 od strony Warszawy i Grójca. Dwujezdniową drogą dojedziemy teraz do położonej blisko 230 km dalej granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Ostatnią inwestycją zakończoną przed wakacjami (2 czerwca 2023 r.), był węzeł Łomża Zachód na skrzyżowaniu budowanej drogi ekspresowej S61 z obecną DK61. Tym samym oddano ponad 7-kilometrowy odcinek ekspresówki Łomża Południe - Łomża Zachód. Kierunek na północ (Stawiski - Ełk - Budzisko) pozostaje jednak zamknięty, do czasu uzyskania przejezdności całej obwodnicy Łomży.

Dobra droga nie zwalnia z kierowców z myślenia

Polscy kierowcy mogą korzystać z coraz lepszych dróg, jednak należy pamiętać, że świeży asfalt i korzystne warunki pogodowe nie zwalniają kierowców z zachowania ostrożności na drodze. Pamiętajmy o przygotowaniu pojazdu na długą podróż, zadbajmy o jego stan techniczny i wyposażmy się w apteczkę, gaśnice i trójkąt ostrzegawczy. Przed długą podróżą zadbajmy przede wszystkim o dobry sen - wyspany kierowca, to skupiony kierowca.

***