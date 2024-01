Spis treści: 01 Powstanie ostatni fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Powstanie ostatni fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Obecnie Wschodnia Obwodnica Wrocławia prowadzi z Długołęki do ulicy Grota-Roweckiego. Do jej ukończenia brakuje jednak jeszcze jednego fragmentu prowadzącego od ulicy Grota-Roweckiego do ronda na alei Karkonoskiej. Teraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na budowę fragmentu drogi wojewódzkiej nr 372 i zarazem ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy.

Nowa, licząca ponad 3,5 km trasa będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku (z wyjątkiem okolic miejscowości Wysoka), a także szerokie pobocze i drogę rowerową. Nad rzeką Ślęza zostanie wybudowany most. W ciągu drogi powstanie również wiadukt prowadzący nad torami kolejowymi. Powstanie brakującego odcinka ma sprawić, że obwodnica zacznie spełniać swoją funkcję i pozwoli objechać stolicę Dolnego Śląska od wschodu i południa.

Kiedy nowy fragment obwodnicy Wrocławia będzie gotowy?

Gdy cała Wschodnia Obwodnica Wrocławia zostanie udostępniona kierowcom, Wrocław będzie otoczony drogowym "ringiem": od południa, zachodu i północy za sprawą autostrad A4 i A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia), a dalej od północy, i od wschodu na południe Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Oczywiście powstanie obwodnicy przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu na części wrocławskich ulic. Szacuje się, że powstanie 3,5-kilometrowego odcinka będzie kosztować 200 mln złotych. Oferty firm, które wyrażą chęć na zrealizowanie inwestycji, mamy poznać 6 lutego. Jeśli wszystkie procedury pójdą zgodnie z planem (np. żadna z firm, które nie zostały wybrane w przetargu nie złoży odwołania), odcinek powinien powstać do końca 2026 roku.

Na uzyskanie decyzji ZRID czekano długo

Na moment ogłoszenia przetargu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei Wrocław musiał czekać dość długo, a to za sprawą braku decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Jej uzyskanie zajęło bowiem kilka lat. W tym czasie konieczna była również aktualizacja dokumentacji. Ostatecznie jednak na początku grudnia 2023 roku ówczesny wojewoda dolnośląski, Jarosław Obremski, podpisał dokument. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zapowiadała wówczas, że przetarg zostanie ogłoszony w styczniu.

Pod koniec 2022 roku kierowcy otrzymali do dyspozycji dwa odcinki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Pierwszy, prowadzący od ronda w Żernikach Wrocławskich do ulicy Grota-Roweckiego, liczy 2,5 km. Wkrótce udostępniony został również 10-kilometrowy fragment Łany - Długołęka.