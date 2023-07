Kolejny odcinek A18 gotowy. Jest pozwolenie na użytkowanie

Spis treści: 01 Autostrada A18 to przebudowana droga krajowa nr 18

02 Nowy odcinek A18 z pozwoleniem na użytkowanie

03 Odcinek A18 z pozwoleniem na użytkowanie. Jezdnie będą udostępniane stopniowo

04 Budowa A18 - prace trwają jeszcze na dwóch odcinkach

Autostrada A18 to przebudowana droga krajowa nr 18

Warto zwrócić uwagę, że nazwa powstającej trasy nie jest przypadkowa. A18 powstała w wyniku przebudowy do standardów autostradowych dawnej drogi nr 18. Trasa stanowi fragment międzynarodowego połączenia E36/40 łączącego Ukrainę, Słowację, Polskę i Niemcy. W Olszynie A18 łączy się z niemiecką autostradą A15, a w Polsce, na węźle Krzyżowa, przechodzi w A4. Przypomnieć też warto, że południowa jezdnia DK18 pamiętała jeszcze... lata 30 XX wieku. Pierwotnie nosiła nazwę RAB 9 (Autostrada Rzeszy nr 9) i łączyła Wrocław z Berlinem.

Nowy odcinek A18 z pozwoleniem na użytkowanie

Teraz oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze poinformował, że uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie kolejnego z odcinków przebudowywanej trasy. Chodzi tutaj o 11-kilometrowy fragment, który zaczyna się 150 metrów za węzłem Olszyna i kończy ok. 2 km za węzłem Żary Zachód.

Reklama

GDDKiA zwraca uwagę, że jest to jedyny z odcinków trasy, który został stworzony zgodnie ze standardami "Projektuj i buduj". Umowa na realizację została podpisana w kwietniu 2020 roku. Opiewała ona na kwotę 138,5 mln zł.

Zdjęcie Nowy odcinek A18 ma 11 kilometrów. / GDDKiA

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie istniejącego układu drogowego do standardów autostradowych. Prace skupione były przede wszystkim na wymianie jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do 11,5 tony na oś.

Co ciekawe, zastosowanie w czasie budowy znalazła również stara nawierzchnia. Po rozebraniu posłużyła ona do wykonania podbudowy pod nową drogę. Jezdnia została natomiast poszerzona z 9,5 do 11 metrów. W ramach inwestycji przebudowany został również węzeł Żary Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 12.