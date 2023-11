GDDKiA chwali się nieistniejącym tunelem. Zaprasza na przejażdżkę

GDDKiA opublikowała symulację komputerową prezentującą przebieg drogi ekspresowej S19 na liczącym 6,4 km odcinku Lutcza - Domaradz. Drogowcy przekonują, że niespełna 7-kilometrowy odcinek będzie jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

S19 Lutcza - Domaradz. Pięć wiaduktów, estakada i tunel pod górą Hyb

Chociaż sam odcinek liczyć ma zaledwie 6,4 km, na tej trasie kierowcy znajdą m.in. jedną estakadę, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych i tzw. "przejście górne dla średnich zwierząt". Największym wyzwaniem będzie jednak wydrążenie dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ramach inwestycji wycenionej na 1 416 239 220 zł powstanie też Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.



GDDKiA planuje, że nowy odcinek oddany zostanie do użytku w maksymalnie 53 miesiące (około 4,5 roku) od podpisania umowy. Stosunkowo odległy termin wynika z faktu, że odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz przebiegać ma przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi).



Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim - informuje GDDKiA.

Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, a w dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Via Carpatia coraz bliżej

Odcinek S19 Lutcza - Domaradz to kolejny z etapów na drodze do stworzenia korytarza transportowego Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce jego długość wynosi aż 700 km. Obejmuje odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw:

podlaskie,



warmińsko-mazurskie,



mazowieckie,



lubelskie,

podkarpackie.



