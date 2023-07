Droga S12 będzie dłuższa o 13 km. Maszyny już wjechały w teren

Obwodnica Chełma będzie częścią odcinka S12 Piaski - Dorohusk

Ukończona obwodnica Chełma będzie wchodzić w skład liczącego ok. 75 km odcinka S12 Piaski - przejście graniczne w Dorohusku. Będzie to dwujezdniowa droga mająca po dwa pasy ruchu przebiegająca w całości po nowym śladzie.

W efekcie ma omijać tereny zurbanizowane oraz te, które są ważne pod kątem przyrodniczym. Wybrano już wykonawców na odcinki między Piaskami i Dorohuczą, Dorohuczą i Chełmem, a także Chełmem i Dorohuskiem. Obecnie prowadzone są prace projektowe.

Zdjęcie W ramach obwodnicy Chełma powstanie dwujezdniowy 13,5-kilometrowy odcinek w ciągu drogi ekspresowej S12. / GDDKiA

Droga ekspresowa S12 połączy zachód Polski z granicą z Ukrainą

Droga ekspresowa S12 tworzona jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Ukończona ekspresówka połączy w przyszłości autostradę A1 (w województwie łódzkim) z granicą państwa w Dorohusku. Dzięki temu pozwoli ona na szybkie i wygodne podróżowanie z zachodniej i centralnej części naszego kraju do Lublina i dalej, do granicy państwa. W efekcie obsługiwać będzie ona również ruch tranzytowy prowadzący w kierunku ukraińskiej stolicy.

Jak stwierdził wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, obwodnica Chełma jest pierwszym z zadań realizowanych w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S12 od Lublina do granicy państwa w Dorohusku, na którym rozpoczęła się budowa. Dodał również, że po wybudowaniu drogi S12 "powstanie wygodny korytarz transportowy, łączący Warszawę i Lublin z Ukrainą".

