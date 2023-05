Dodatkowe 19 km autostrady A2. Wojewoda podjął decyzję i podał daty

Projekt gotowy. Niebawem start budowy

Jak poinformowała GDDKiA, niedawno zakończono etap projektowania 19-kilometrowego odcinka autostrady A2. Po przekazaniu placu budowy, wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. Poza wspomnianym odcinkiem powstanie także węzeł Siedlce Wschód (Borki) oraz drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cała droga będzie ponadto poszerzona o rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.

Kontrakt pochłonie 700 mln zł

Wykonawcą całej inwestycji została firma Strabag, która jednak złożyła roszczenia dotyczące wydłużenia czasu na jej ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Umowa o wartości prawie 700 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Termin ukończenia prac - wstępnie planowany na koniec 2024 roku - może zostać przesunięty, jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków.

Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km)

Budowa tego fragmentu A2 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch z nich, Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce, od grudnia 2021 roku trwają już roboty. Obecnie wykonawcy prowadzą prace przy trasie głównej oraz obiektach mostowych.

Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

W kwietniu 2021 roku podpisano umowy na cztery odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech z nich, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Dla czwartego odcinka, Swory - Biała Podlaska Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID we wrześniu ubiegłego roku i trwają na nim już prace budowlane.

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu

We wrześniu 2021 roku GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie dla przedłużenia A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. W styczniu 2022 roku do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

***