Będzie dalsza rozbudowa drogi S11. GDDKiA chwali się ofertami

Spis treści: 01 To będzie jedna z najważniejszych dróg w Polsce

02 Droga ekspresowa S11. Co zakłada inwestycja?

03 Realizacja S11. Tak wielu ofert się nie spodziewano

To będzie jedna z najważniejszych dróg w Polsce

Droga ekspresowa S11 to bez wątpienia jedna z najważniejszych tras, które wkrótce zagoszczą na mapie polski. Do 2030 roku droga ma połączyć leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków trasa będzie liczyć ok. 580 kilometrów.

Niedawno kierowcom został udostępniony pierwszy jej fragment w województwie opolskim. Mowa tu o liczącej blisko 25 kilometry obwodnicy Olesna. Pod koniec października złożono także dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki - Poznań. Teraz GDDKiA poinformowała o wpłynięciu aż 25 ofert na realizację pozostałej części drogi pomiędzy Kępnem i Olesnem.

Reklama