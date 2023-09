Autostrada Wrocław – Berlin na ukończeniu. Kiedy skorzystamy z nowej trasy?

Już niedługo kierowcy bez problemu będą mogli przejechać od Wrocławia do Berlina. To dzięki kończącej się przebudowie drogi krajowej numer 18 do standardów autostrady – A18. Kiedy odcinki pozostające w realizacji zostaną oddane do użytku?

Zdjęcie Autostrada A18 jest już prawie gotowa. / GDDKiA