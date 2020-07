Sezon DTM rusza w najbliższy weekend

W pierwszy weekend sierpnia na belgijskim torze Spa-Francorchamps zostaną rozegrane dwa pierwsze wyścigi tegorocznej edycji serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). W prywatnym zespole BMW Orlen Team ART kierowcą będzie Robert Kubica.

Zdjęcie /Getty Images

Przed wybuchem pandemii koronawirusa cykl DTM miał się rozpocząć 25 kwietnia i obejmować dziesięć weekendów (w każdym po dwa wyścigi) w kilku państwach Europy.



Później zdecydowano, że start serii nastąpi dopiero w dniach 11-12 lipca w Norymberdze, ale organizator nie otrzymał zgody na organizację imprezy masowej od władz miasta.



Ostatecznie jako pierwsi wyścig zorganizują Belgowie, ale zostanie rozegrany przy pustych trybunach i przy stosowaniu dla wszystkich uczestników rygorystycznych środków higieny.



W piątek przewidziano dwa treningi, każdy po 45 minut.



W sobotę pierwsza seria kwalifikacyjna rozpocznie się o godz. 10.50 i potrwa pół godziny. Nie jest podzielona na segmenty Q1, Q2 i Q3 jak w F1, liczy się tylko najlepszy czas.



Start do wyścigu (trwa 55 minut + jedno okrążenie) zaplanowano na 13.25. W niedzielę kwalifikacje i start o tej samej porze.



Silnik BMW M4 DTM w samochodzie Kubicy to jednostka rzędowa, 4-cylindrowa o pojemności skokowej 1999 cm3. Waży 85 kg i osiąga do 9500 obrotów na minutę. Jego moc przekracza 600 koni mechanicznych. Paliwo wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania pod ciśnieniem 350 barów. Silnik jest turbodoładowany.



Punktacja w DTM jest taka sama jak w F1. Za 1. miejsce kierowca otrzymuje 25 pkt, za drugie - 18, za trzecie - 15. Dziesiąty na mecie wzbogaca swoje konto o 1 pkt.



Dodatkowo przyznawane są punkty za trzy najlepsze czasy w kwalifikacjach. Zwycięzca dostaje 3 pkt, drugi zawodnik 2 pkt, a trzeci 1 pkt.



Wyścig rusza ze startu zatrzymanego, spod świateł. Wcześniej jest przejeżdżane okrążenie rozgrzewkowe. Za falstart kierowcy otrzymują karą przejazdu przez aleję serwisową. Restart wyścigu jest restartem lotnym.



W przypadku zagrożenia na tor wyjeżdża samochód bezpieczeństwa. Nie ma "wirtualnej neutralizacji", zamiast pojawia się "slow zone". Wówczas w sektorze, w którym występuje niebezpieczeństwo, automatycznie włączane jest ograniczenie prędkości do 80 km/h. Takie rozwiązanie jest stosowane w wyścigach aut GT.



Na cały weekend wyścigowy kierowcy mają do dyspozycji siedem kompletów opon na suchą nawierzchnię oraz sześć na mokrą. Każdy kierowca musi minimum raz podczas wyścigu odbyć pit-stop.



W DTM kierowcy mają do dyspozycji system push-to-pass. Po wciśnięciu przycisku prowadzący samochód ma w silniku dodatkowe 60 koni mechanicznych przez... 5 sekund. Systemu można użyć 24 razy w tracie wyścigu.



Kierowcy w DTM mają tylko jednostronną komunikację radiowa, tylko oni mogą przekazywać zespołowi informacje. W odwrotną stronę jest to zakazane, choć jest wyjątek, gdy chodzi o slow zone.