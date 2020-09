Roberta Kubica pokazał niedowiarkom, jak jeździ!

Odkąd Robert Kubica związał się z Orlenem, nie ma dobrej passy. Najpierw trafił do Williamsa, który jeździł w Formule 1 swojej własnej lidze i była to liga druga, następnie został kierowcą testową w teamie Alfa Romeo, który również spisuje się poniżej oczekiwań.

Zdjęcie Robert Kubica w BMW M4 /

Jakby tego było mało, Kubica trafił również do serii DTM, gdzie... walczy głównie o to, by nie być ostatnim.



Stąd natychmiast pojawiły się głosy, że Kubica najlepsze czasy ma już za sobą, że powinien się bawić dalej za swoje, a nie orlenowskie pieniądze.



Wszystkim tym, którzy uważają, że "Kubica się skończył", polecamy poniższy film. Jest to relacja z przejazdu Roberta Kubicy toru Nurburgring BMW M4. Samochód został udostępniony przez jedną z firm wypożyczających samochody sportowe, specjalnie przygotowane do jazdy na Nordschleife.

Reklama