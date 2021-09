Rajd Grecji już w najbliższy weekend

Na liście startowej imprezy (9-12 września) są wszyscy kierowcy ze światowej czołówki z obrońcą tytułu, liderem klasyfikacji generalnej sezonu Francuzem Sebastianem Ogierem (Toyota Yaris WRC) na czele. Ogier ma już na koncie 162 pkt. Na drugiej pozycji są ex aequo inny kierowca ekipy Toyoty Brytyjczyk Elfyn Evans i Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - obaj po 124 pkt.

Trzykrotny mistrz Europy Kajetanowicz, aktualnie wicelider klasyfikacji generalnej kategorii WRC3, w Grecji wystartuje już po raz piąty. Polak trzy razy stawał na podium, dwa razy zwyciężając, kiedy walczył w rajdowych mistrzostwach Europy.

W tym sezonie "Kajto" rozpoczął rok od zwycięstwa w asfaltowym Rajdzie Chorwacji i szutrowym Rajdzie Portugalii. Po zdobyciu kolejnych punktów na Sardynii, stanął na drugim stopniu podium w bardzo szybkim Rajdzie Estonii. Aktualnie daje to Polakowi pozycję wicelidera w klasyfikacji sezonu - 82 pkt, jednak trzeba pamiętać o tym, że prowadzący w kategorii Francuz Yohan Rossel (Citroen C3 Rally) - 127 pkt, ma na swoim koncie o jeden start więcej.

Rajd Akropolu wraca do kalendarza mistrzostw świata po ośmiu latach przerwy. To jest jedna z najstarszych rund WRC. Jego pierwsza edycja była rozegrana już w 1953 roku. Rajd zawsze cieszy się ogromną popularnością wśród kibiców. Jego trzy odcinki specjalne, które zostaną rozegrane także w tegorocznej edycji, zostały wpisane na listę dziesięciu najbardziej kultowych odcinków specjalnych WRC.

Są to oesy Aghii Theodori, Bauxites i Tarzan. Sławę zyskały dzięki bardzo krętej i trudnej technicznie trasie, wysokim temperaturom i leżącym na nawierzchni potężnym kamieniom, które zawsze stwarzają poważne zagrożenie dla samochodów i opon. Akropol jest znany z tego, że trwałość opon jest głównym kluczem do sukcesu.

Kategoria WRC 3, w której rywalizują Polacy, będzie najsilniej obsadzoną w rajdzie. Na liście zgłoszeń jest aż 17 załóg, sześć z nich to Grecy, znający trasę na pamięć. Start awizują m.in. Fin Emil Lindholm oraz Brytyjczyk Chris Ingram.

Najbardziej pasjonująca walka zapowiada się między Kajetanowiczem a Rosselem, gdyż teoretycznie tylko ta dwójka walczy o tytuł w WRC3. Dotychczas w sezonie 2021 Polak i Francuz zmierzyli się ze sobą na Sardynii, gdzie górą był Rossel, oraz w Chorwacji i Portugalii, gdzie zwyciężył Kajetanowicz.

"Każdy rajd jest ważny, zwłaszcza pod koniec sezonu, kiedy karty są już odkryte. Udało nam się już w tym roku wiele osiągnąć, ale ciągle musimy cisnąć, żeby zdobyć więcej punktów, niż nasz główny rywal. W Rajdzie Akropolu brałem udział kilka razy, gdy ścigaliśmy się w mistrzostwach Europy. Wygrywaliśmy tutaj dwukrotnie, więc wiem, jak to smakuje, ale ten rajd to zupełnie nowe rozdanie. utrzymanie koncentracji będzie kluczem do sukcesu, choć na pewno nie będzie to łatwe. Czekałem na rywalizację tutaj kilka tygodni i choć w rajdach nie wszystko można przewidzieć, wierzę, że zrobiliśmy wszystko, by jak najmniej pozostawić losowi" - powiedział Kajetanowicz.

65. Rajd Akropolu rozpocznie się w czwartek, 9 września. Po odcinku testowym kierowcy rozpoczną rywalizację od OS pod Akropolem o długości 0,98 km, który wystartuje o 17.08 czasu polskiego.

Na piątek organizatorzy zaplanowali pięć prób sportowych. To przejeżdżany dwukrotnie OS Aghii Theodori (17,54 km) oraz Loutraki (19,40 km), Thiva (23,27 km) i Elatia (11,65 km). Tego dnia załogi ani razu nie zjadą do serwisu, w przypadku awarii będą zdani tylko na swoje własne umiejętności.

Sobota to najdłuższy, bo liczący aż 132,56 km etap. Pierwsza pętla to odcinki Pavliani (24,25 km), Gravia (24,81 km), Bauxites (22,97 km) oraz Eleftherochori (18,14 km). Na koniec dnia załogi przejadą ponownie odcinki Pavliani oraz Eleftherochori.

Finał rajdu zostanie rozegrany w niedzielę. Pierwszym oesem dnia będzie liczący 23,37 km Tarzan. Po nim kierowcy pokonają najdłuższy odcinek rajdu, Pyrgos (33,20 km). Dodatkowo punktowanym Power Stage będzie liczący tym razem 12,68 km OS Tarzan. Łącznie Rajd Akropolu będzie liczył 292,16 km odcinków specjalnych, z dojazdami na starty do odcinków specjalnych kierowcy przejadą prawie 1300 km.



