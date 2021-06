Nissan Juke Rally Tribute Concept - świętowanie półwiecza zwycięstwa

Dla upamiętnienia 50. rocznicy zwycięstwa kultowego modelu Nissana – Datsuna 240Z – w Rajdzie Safari, marka publikuje szkice ukazujące koncepcję współczesnego rajdowego Nissana opartego na modelu JUKE.

Publikacja zdjęć Nissana Juke Rally Tribute Concept zbiega się z pierwszym dniem legendarnego kenijskiego Rajdu Safari, który po 19 latach wraca do kalendarza WRC.

Seryjny Juke stanowił naturalny punkt wyjścia dla projektu Juke Rally Tribute Concept ze względu na podwyższoną sylwetkę z krótkimi zwisami przednim i tylnym, które zapewniają wyjątkową zwinność i wysoki potencjał do jazdy po bezdrożach.

Powiększone nadkola, w których swobodnie mieszczą się rajdowe opony, nadają sylwetce koncepcyjnego modelu Juke Rally Tribute Concept jeszcze bardziej imponujący wygląd, a dodatkowe reflektory na masce i dachu podkreślają terenowy charakter pojazdu.

Czarna pokrywa silnika i czarne koła Nissana Juke Rally Tribute Concept wizualnie nawiązują do modelu 240Z z 1971 roku, który brał udział w Rajdzie Safari. Te same elementy zostały wykorzystane w samochodzie koncepcyjnym Gripz, pokazanym przez Nissana podczas Targów Motoryzacyjnych IAA we Frankfurcie w 2015 roku. Z kolei Gripz stał się inspiracją dla seryjnego modelu Juke, którego produkcję uruchomiono w 2019 roku.

W ramach strategii elektryfikacji gamy Nissana, Juke Rally Tribute Concept zostanie wyposażony w hybrydowy układ napędowy, który zapewnia większą sprawność i dodatkowy moment obrotowy, a także poprawia osiągi w każdych warunkach.

W 1971 roku za kierownicą legendarnego 240Z, który zwyciężył niezwykle wymagający Rajd Safari, siedział Edgar Herrmann pilotowany przez Hansa Schüllera. Rajd był bez wątpienia sukcesem Nissana: samochody 240Z zajęły odpowiednio drugie i siódme miejsce. Ponadto było to drugie z rzędu zwycięstwo marki w tym rajdzie.

Nisko zawieszony 240Z z napędem na tylne koła był wyposażony w sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 2,4 l i mocy 210 KM. Zwycięskie auto zostało odrestaurowane w 2013 roku. Obecnie stanowi część kolekcji dziedzictwa motoryzacyjnego Nissana, znajdującej się w Zamie, w japońskiej prefekturze Kanagawa, niedaleko centrali marki.

