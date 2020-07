Niebawem inauguracja rajdowych mistrzostw Europy

Prawie 90 załóg, w tym sześć z Polski, jest na liście zgłoszeń od pierwszej rundy rajdowych mistrzostw Europy - Rally di Roma Capitale, która zostanie rozegrana w nadchodzący weekend na asfaltowych trasach w regionie Lacjum.

Rajd, który jest rozgrywany wyłącznie na nawierzchni asfaltowej, jest uważany przez wielu kierowców za jeden z najtrudniejszych w kalendarzu. Trasy odcinków specjalnych są bardzo szybkie, ich znajomość jest atutem włoskich kierowców. W sezonie 2019 w imprezie triumfował Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5), który przyznał, że niektóre fragmenty może pokonywać z zamkniętymi oczami, gdyż... zna je na pamięć.



W tym roku Basso, główny kandydat do zwycięstwa, także startuje, gdyż rajd jest również rundą mistrzostw Italii. Włoch otrzymał pierwszy numer startowy.



Drugim poważnym kandydatem do zwycięstwa jest Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citroen C3 R5), wicemistrz Europy z ubiegłego roku. Łukjaniuk za kierownicą Forda Fiesty R5 wygrał imprezę dwa lata temu i teraz nie kryje, że liczy na podium, gdyż jest mu to potrzebne do walki o tytuł. W ubiegłym sezonie walkę o mistrzostwo Europy przegrał z Brytyjczykiem Chrisem Ingramem tylko dziewięcioma punktami, w tym roku już do takiej sytuacji dopuścić nie chce.



Tym bardziej, że Ingram ze startów w Europie zrezygnował. Brytyjczyk aktualnie kompletuje budżet na rywalizację w mistrzostwach świata, która na początku września ma się rozpocząć Rajdem Estonii.



We Włoszech w ME zadebiutuje wśród juniorów (kierowcy do 28. roku życia) mistrz Polki Mikołaj Marczyk (Skody Fabia Rally2 EVO).



"Jestem realistą i w pierwszym sezonie startów nie mogę i nie chcę nic obiecywać. Będę rywalizował wśród juniorów, ale oni prawie wszyscy mają już o wiele większe niż ja doświadczenie. A w samych mistrzostwach będą jeździli tacy zawodnicy jak mistrz Europy Aleksiej Łukjaniuk, znany z mistrzostw świata WRC Brytyjczyk Craig Breen czy szybki Portugalczyk Bruno Magalhaes" - powiedział PAP Marczyk przed wyjazdem do Włoch.



Trasa rajdu ma w sumie wraz z dojazdami 813,5 km. Dla kierowców przygotowano 15 odcinków specjalnych o łącznej długości 197,8 km. Impreza rozpocznie się w piątek w południe paradą uczestników w pobliżu Colosseum. Start zaplanowano w piątek na godz. 17.15 w Castel Sant’Angelo, na mecie w Fiuggi pierwsza załoga spodziewana jest w niedziele o godz. 18.



Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne mistrzostw Europy rozpoczną się znacznie później niż w latach ubiegłych. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa musieli odwołać m.in. Rajd Polski z bazą w Mikołajkach i czeski Barum.



W znowelizowanym kalendarzu znalazło się sześć rund. Sezon zacznie do Roma Capitale, zakończy w listopadzie Rajd Wysp Kanaryjskich.



Kalendarz rajdowych ME 2020:



24-26 lipca - Rally di Roma Capitale

14-16 sierpnia - Rajd Lipawy (Łotwa)

17-19 września - Rajd Azorów

16-18 października - Rajd Cypru

6-8 listopada - Rajd Węgier

26-28 listopada - Rajd Wysp Kanaryjskich