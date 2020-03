Koronawirus. Zmiany w kalendarzu rajdowych mistrzostw Polski

​Zaplanowany na połowę kwietnia Rajd Świdnicki-Krause, pierwsza tegoroczna runda samochodowych mistrzostw Polski, został z powodu pandemii koronawirusa przełożony na 17-19 lipca - zdecydował Polski Związek Motorowy.

W tej sytuacji sezon rozpocznie Rajd Nadwiślański, który ma być rozegrany w dniach 8-10 maja.

W kalendarzu MP w sezonie 2020 jest nadal, podobnie jak rok temu, siedem rund. Tym razem pięć z nich ma się odbyć w Polsce (Nadwiślański, Polski, Świdnicki-Krause, Rzeszowski i Śląska), dwie poza granicami kraju.



W pierwszy weekend czerwca (5-6.06) kierowcy mają pojechać na Litwę, ale nie do Elektrenów, lecz do Kielm, które będzie bazą szutrowego Rajdu Żemanitija. Impreza zadebiutuje w tym roku w mistrzostwach Polski.



Drugi sprawdzian zagraniczny to asfaltowy Rajd Koszyc, który w dniach 16-18 października ma być finałową rundą RSMP 2020.



Rajd Polski będzie także zaliczany do klasyfikacji mistrzostw Europy.



Aktualny kalendarz RSMP 2020:



8-10 maja Rajd Nadwiślański

5-6 czerwca Rally Żemanitija

26-28 czerwca Rajd Polski

17-19 lipca Rajd Świdnicki

6-8 sierpnia Rajd Rzeszowski

10-12 września Rajd Śląska

16-18 października Rajd Koszyc