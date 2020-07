Energylandia Rally Team przed pierwszym startem w sezonie 2020

Energylandia Rally Team czyli bracia Marek i Michał Goczałowie oraz ich piloci mają już na swoim koncie pierwsze sukcesy w rajdach terenowych i energię, by stawiać czoła kolejnym, ambitnym wyzwaniom. Najważniejszym będzie rywalizacja w tegorocznej odsłonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych (RMPST).

Zdjęcie /

21 lipca, na trzy dni przed startem pierwszej rundy mistrzostw, zawodnicy zespołu spotkali się z kibicami w Parku Rozrywki Energylandia. Podczas Energylandia Moto Show zaprezentowali swoje samochody i opowiedzieli o planach sportowych na nadchodzące miesiące.

Reklama

W sezonie 2020 na najtrudniejszych terenowych odcinkach specjalnych w Polsce pojawi się cały zespół - nie tylko znani z ubiegłorocznych rund Marek i Michał Goczałowie, ale także syn Marka Eryk, który otrzymał w tym roku wyjątkowo odpowiedzialne zadanie. Za kierownicą Can-am Mavericka X3 pojedzie we wszystkich rundach RMPST jako tzw. "zerówka", czyli samochód organizatora pokonujący odcinki specjalne bezpośrednio przez zawodnikami jadącymi na czas. Rolą 15-latka i jego pilota - Daniela Dymurskiego - będzie sprawdzanie czy warunki do bezpiecznej rywalizacji są spełnione.

Marek Goczał, czyli ojciec Eryka, powrócił na rajdowe trasy po ponad dwudziestu latach nieobecności. Jako dojrzały już zawodnik i doświadczony kierowca był w stanie rywalizować o najwyższe lokaty w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych 2019. Poprzedni sezon rozpoczął od trzech zwycięstw w grupie UTV, a także triumfu w klasyfikacji generalnej drugiej rundy mistrzostw rozegranej w Lądku-Zdroju. Wspólnie z Michałem Kuśnierzem zadebiutowali także w pucharze świata FIA, biorąc udział w rajdzie Italian Baja.

Marek, podobnie jak jego syn, lubi nowe wyzwania, więc postanowił przesiąść się z Can-Am Mavericka X3 do Volkswagena Amaroka. To samochód grupy T1, do której zaliczane są najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można startować w rundach mistrzostw Polski, a także pucharu świata FIA.

Michał Goczał w imponującym stylu rozpoczął swoją przygodę z rajdami terenowymi. Już w swoim debiutanckim sezonie, wraz z Szymonem Gospodarczykiem, sięgnął po Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych. W drodze do tego sukcesu załoga Goczał/Gospodarczyk - zwyciężyła we wszystkich sześciu rundach w swojej grupie, aż pięć rajdów wygrała także w klasyfikacji generalnej pucharu Polski. Doskonale spisali się także podczas Italian Baja - w swoim pierwszym starcie w pucharze świata FIA wygrali trzy odcinki specjalne i uplasowali się tuż za podium w grupie T3. Po zdobyciu pucharu Polski, w sezonie 2020 Michał Goczał nadal będzie się ścigał Can-Am Maverickiem X3, ale już w rundach Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Podczas inauguracyjnej rundy cyklu na prawym fotelu rajdówki Michała usiądzie Kamil Heller - mistrz Polski w rajdach drogowych z sezonu 2017.