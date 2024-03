Nowy znak z białym rombem na niebieskim tle zaskakuje kierowców. Co oznacza?

Spis treści: 01 Nowy znak. Biały romb na niebieskim tle

02 Kara za ignorowanie znaku z białym rombem

Co oznacza znak z białym rombem na niebieskim tle?

Na trasach we Francji pojawił się nowy symbol drogowy, jednak niewielu kierowców rozumie jego znaczenie. Dla osób często podróżujących po drogach europejskich, ważne jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Nieznajomość przepisów oraz symboli drogowych nie uchroni nikogo przed otrzymaniem mandatu, zwłaszcza że niektóre kary nakładane są automatycznie przez kamery lub fotoradary.

Nowy znak. Biały romb na niebieskim tle

Osoby podróżujące z Polski na zachód powinny zapamiętać znaczenie nowego znaku - białego rombu na niebieskim tle. Pojawił się on przy autostradach w rejonach takich miast jak Paryż, Lyon, Nantes, Rennes, Grenoble i Strasburg. Lokalne media informują, że wkrótce będzie obecny na wszystkich autostradach w całym kraju.

Nowy znak drogowy wskazuje na pasy przeznaczone dla wspólnych podróży w ramach systemu carpoolingu. To oznacza, że nie wszyscy kierowcy będą mogli z nich korzystać. Pasy te są przeznaczone wyłącznie dla taksówek, autobusów, oraz innych środków transportu publicznego, jak również dla kierowców samochodów elektrycznych lub pojazdów, w których podróżują co najmniej dwie osoby. Dla pojazdów bezemisyjnych, konieczne jest posiadanie specjalnej naklejki Crit`Air, potwierdzającej ich zerową emisję.

Kara za ignorowanie znaku z białym rombem

Przejazd pasem oznaczonym białym rombem na niebieskim tle może okazać się kosztowny. Francuski system taryfikacji mandatów zakłada karę w wysokości 135 euro (około 600 zł). Kierowcy powinni mieć świadomość, że liczne drogi we Francji są monitorowane przez zaawansowane kamery, które są w stanie dokładnie zarejestrować liczbę pasażerów w pojeździe.

Nowy znak drogowy, oznaczający specjalny pas ruchu, został wprowadzony w celu promowania praktyki carpoolingu, co ma przyczynić się do ochrony środowiska. Zachęcanie do korzystania z transportu publicznego oraz przewożenia dodatkowych pasażerów ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i w konsekwencji emisji gazów.