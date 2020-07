Posłowie opowiedzieli się w piątek za nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, która m.in. wprowadza możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Piotr Szydłowski /RMF FM

Za ustawą z poprawkami, które mają m.in. usprawnić rozbudowę systemu teleinformatycznego CEPiK głosowało 325 posłów, przeciw było dwóch, wstrzymało się 118.



Nowelizacja przygotowana wspólnie przez ministerstwa: infrastruktury i cyfryzacji, jest elementem tzw. pakietu deregulacyjnego.



Jak podkreślali przedstawiciele obu ministerstw, zmiana wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, w tym możliwość rejestracji przez internet dla sprzedawców nowych aut oraz zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy.



Danie kierowcy będą sprawdzane w systemie

Przyjęta nowela Prawa o ruchu drogowym przewiduje również, że kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.



Nowela wprowadza możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Umożliwia również zachowanie - na wniosek właściciela pojazdu - dotychczasowego numeru rejestracyjnego.



Zmiana umożliwia ponadto zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.