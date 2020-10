Ukradli toyotę i sprzedawali w częściach w internecie

Policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali dwóch złodziei samochodów. Mężczyźni w wieku 37 i 31 lat ukradli w Lublinie dwie toyoty.

Do kradzieży doszło w połowie października. Sprawcy, podczas kolejnych nocy, skradli samochody w dzielnicy Wrotków. W pierwszym przypadku właściciel wartość pojazdy wycenił na 22 tysiące złotych, natomiast w drugim wartość została wyceniona na kwotę prawie 45 tysięcy złotych.

Rozpracowaniem sprawy zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Policjanci analizowali ślady pozostawione przez sprawców, jednak kluczowa okazała się informacja od właściciela jednego ze skradzionych samochodów. Mężczyzna przeglądając portale aukcyjne natrafił na charakterystyczne części, które mogły pochodzić z jego toyoty.

W miniony wtorek policjanci udali się pod dwa wytypowane adresy na terenie województwa mazowieckiego. Tam funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn w wieku 37 i 31 lat. Na posesji jednego z nich odnaleźli jeden ze skradzionych samochodów, który był już częściowo rozebrany. Policjanci zabezpieczyli również urządzenie służące do uruchamiania skradzionych pojazdów.

Mężczyźni po przewiezieniu do Lublina usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Na wniosek policjantów i prokuratora trafili do tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy. Grozi im do 10 lat więzienia.