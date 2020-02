Policjanci uratowali Volvo. BMW nie zdążyli

Policjanci odzyskali skradzione w Szwecji Volvo V90. Nie zdążyli uratować BMW, z którego zostało tylko nadwozie.

Zdjęcie Volvo V90 /

Policjanci sekcji kryminalnej z Kościerzyny uzyskali informację, że na jednej z posesji na terenie gminy może znajdować się kradziony samochód. Funkcjonariusze zweryfikowali te ustalenia i okazały się prawdziwe - odnaleziono Volvo V90, które w policyjnych systemach figurowało jako skradzione na terenie Szwecji.



Samochód wyceniono na 160 tys. złotych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli karoserię samochodu. Ustalono, że również pochodzi z przestępstwa, a przed rozebraniem na części było to BMW o wartości 180 tys. zł.



Mundurowi zabezpieczyli pojazd i pozostałości, wykonali oględziny i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 32 lat. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Przedstawiono im zarzut paserstwa pojazdów. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.