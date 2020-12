Kradli auta lata temu. Wreszcie wpadli

​Działania CBŚP i Prokuratury Krajowej, przy wsparciu KSP, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej i zatrzymania osób z nią współpracujących. Kradzione samochody były legalizowane i sprzedawane.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, prowadzą postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o kradzieże samochodów z terenu woj. mazowieckiego. Do zdarzeń dochodziło w latach 2010 - 2013. Jak wynika z ustaleń policjantów, w ciągu jednej nocy grupa była w stanie ukraść kilka aut.

Śledczy ustalili także, że członkowie gangu mieli określone zadania, były osoby odpowiedzialne za znalezienie konkretnego modelu auta, jego kradzież, przeróbki blacharskie czy mechaniczne. W kolejnym etapie do działań włączali się paserzy i tzw. słupy, na których rejestrowane były skradzione pojazdy. Po zalegalizowaniu samochody były sprzedawane niczego nie podejrzewającym klientom.

Wiele miesięcy zajęło policjantom sprawdzanie w kolejnych urzędach i firmach dokumentów dotyczących wytypowanych kilkuset pojazdów. Funkcjonariusze dokładnie analizowali wszystkie informacje, sprawdzali poszczególne numery, marki, a nawet kolory zarejestrowanych samochodów. Weryfikowano także osoby występujące przy rejestracji pojazdów. Przeprowadzona analiza wstępnie wykazała kilkadziesiąt aut, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pochodzić z przestępstwa.

W minionym tygodniu w Warszawie i najbliższej okolicy policjanci CBŚP rozpoczęli działania przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Już pierwszego dnia akcji, zabezpieczono 19 samochodów i zatrzymano 11 osób, w tym Marcina K. oraz Piotra B. Obaj mężczyźni są dobrze znani policjantom, ponieważ w przeszłości byli zatrzymywani w związku z kradzieżami pojazdów czy paserstwem. Obecnie sprawdzanych jest kilkadziesiąt kolejnych aut znajdujących się w różnych rejonach kraju, a mogących pochodzić z przestępstw.

W Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymanym 5 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowania tą grupą. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży z włamaniem, paserstwa, oszustwa, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji czy składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo Marcin K. i Piotr B. jest podejrzany o włamanie do samochodu jubilera i kradzież ok. 350 sztuk różnego rodzaju złotych wyrobów biżuterii. Do tego zdarzenia doszło 22 maja 2012 roku w Wyszkowie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych.