Koniec Hondy z Wielkiej Brytanii. Swindon ma nowego właściciela

Brexit spędzał sen z powiek pracownikom przemysłu motoryzacyjnego w Wielkiej Brytanii. Po ogłoszeniu decyzji o opuszczeniu UE przez Wyspiarzy pod znakiem zapytania stanęły tysiące miejsc pracy. Na nieszczęście dla Brytyjczyków, nie były to obawy całkowicie pozbawione podstaw.

Reklama

Zdjęcie Linia montażowa Hondy Civic w Swindon / Testy Honda e – retroelektryk do miasta. Tylko do miasta

W lutym 2019 roku decyzję o zamknięciu fabryki w Swindon ogłosiła Honda. Nowym właścicielem zakładu zostanie wkrótce firma Panattoni - jeden z największych na Starym Kontynencie deweloper powierzchni przemysłowych i magazynowych.



Reklama

Japończycy przyznali, że ostatnia Honda Civic obecnej, dziesiątej już, generacji opuści bramy zakładu w lipcu bieżącego roku. Do tej pory trwać będzie stopniowe wygaszania produkcji. Po tej dacie rozpocznie się proces "rozbrajania" zakładu ze specjalistycznych urządzeń. Przekazanie samego terenu nastąpić ma wiosną przyszłego roku.



Zamknięcie fabryki w Swindon oznacza koniec pewnej motoryzacyjnej epoki. Zakład - wówczas jako Honda of the UK Manufacturing - oficjalnie rozpoczął swoją działalność w 1989 roku, gdy z taśmy montażowej zjechały pierwsze jednostki napędowe. W roku 1992 w Swindon uruchomiono produkcję pierwszych samochodów - pierwszym wyprodukowanym w zakładzie modelem była Honda Accord. Wówczas była to bliźniacza konstrukcja Rovera serii 600 różniąca się jednak paletą jednostek napędowych.

Pierwszy Civic opuścił bramy zakładu w roku 1994. Od tego czasu niemal wszystkie egzemplarze tego modelu sprzedane na Starym Kontynencie jako miejsce swoich "narodzin" wskazać mogła właśnie zakład w hrabstwie Wiltshire.



Sama tylko fabryka zapewniała miejsca pracy około 3400 osobom. W sumie, przez 32 lata swojego istnienia, zakład wyprodukował około 4 mln samochodów, które wyeksportowane zostały na około 70 rynków całego świata.



***