Jesteś fanem motoryzacji? Sprawdź, czy rozpoznasz te marki po znaczkach

Oprac.: Mirosław Domagała Quizy

Każda marka samochodowa ma swoje charakterystyczne logo, które powinno ją wyróżniać. Co jednak, jeśli kilku producentów, których nazwa rozpoczyna się na H lub T używa tych liter w swoich znakach? Albo co w sytuacji, gdy znaczek podobny jest zupełnie do niczego? Myślisz, że jesteś w stanie rozpoznać je wszystkie?