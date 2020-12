400 tysięcy sztuk Mercedesa klasy G

Z fabryki w Grazu wyjechał właśnie 400 tysięczny egzemplarz Mercedesa klasy G. Auto oferowane jest klientom od przeszło 40 lat. Pierwsze sztuki trafiły na drogi (i bezdroża) w 1979 roku!

Jubileuszowy egzemplarz - czerwony Mercedes-Benz G 400 d - trafił do "stałego" klienta z Nadrenii, który jest wieloletnim fanem kanciastego klasyka i obecnie ma w swojej kolekcji około 20 sztuk "Gelendy".



Przypominamy, że nowa odsłona klasy G zadebiutowała w 2018 roku. By upodobnić samochód do oryginału starano się zachować jego charakterystyczne cechy, jak pudełkowate kształty, ostre linie czy widoczne z zewnątrz zawiasy. Stylistom udało się osiągnąć zamierzony efekt - chociaż na pierwszy rzut oka auto zmieniło się niewiele, to jest całkowicie nowym modelem - np. nadwozie jest o 53 mm dłuższe i aż o 121 mm szersze niż dotychczas.



Mimo powiewu nowoczesności udało się też zachować rewelacyjne właściwości terenowe. Na wyposażeniu znajdziemy np. trzy 100-proc. blokady mechanizmów różnicowych. Jednocześnie klienci mają do wyboru więcej opcji personalizacji w programie "G manufaktur". Cieszy się on dużym uznaniem: obecnie korzysta z niego ok. 60 proc. wszystkich nabywców!



Od wiosny bieżącego roku klienci i fani modelu mogą poznać możliwości klasy G na drogach i w terenie, w nowym "Centrum Doświadczeń Klasy G" w pobliżu Grazu. Na terenie dawnego lotniska wojskowego mają oni okazję w pełni przetestować ogromny potencjał samochodu i a przy okazji udoskonalić swoje umiejętności jazdy w - niekiedy ekstremalnym - terenie.

