Zeeho wchodzi do Europy. Tanie, elektryczne skutery z Chin mogą podbić rynek

W Austrii uruchomiono europejskie przedstawicielstwo chińskiej marki Zeeho specjalizującej się w budowie elektrycznych jednośladów. Firma powiązana kapitałowo z marką CFMoto uruchomiła pierwsze salony w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Niewykluczone, że za jakiś czas modele pojawią się również w Polsce. Warto zwrócić uwagę na jednoślady tej marki, bowiem wyglądają nieźle, oferują przyzwoite osiągi, a najtańszy kosztuje niecałe 13 tys. zł.

Zeeho City Sport - kosztuje niecałe 13 tys. zł i waży zaledwie 80 kg

City Sport to flagowy model Zeeho w kategorii AM - motorowerów z maksymalną prędkością do 45 km/h. Dzięki lekkiej konstrukcji - waży zaledwie 80 kg - jest to idealny jednoślad do miejskiej jazdy dla najmniej doświadczonych kierowców. Elektryczny model oferuje dwa tryby jazdy: ECO dla maksymalnej efektywności i SPORT dla dynamiczniejszego przyspieszenia. Wymienny akumulator oferuje zasięg do 80 km, a szybkie ładowanie o mocy 700 W pozwala uzupełnić energię od 0 do 80 proc. w mniej niż 3 godziny. Model Zeeho City Sport kosztuje od 2990 euro (ok. 13 tys. zł) w Niemczech.

Zdjęcie Zeeho City Sport / Zeeho / materiały prasowe

Zeeho AE6+ przejedzie nawet 100 km

Zeeho AE6+, młodsza i bardziej zwinna odmiana popularnego skutera Zeeho A1. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i wadze zaledwie 96 kg, jest to dobra propozycja dla kierowców, którzy szukają jednośladu, który jest kompaktowy i łatwy w manewrowaniu. Jedną z kluczowych cech skutera AE6+ jest zdolność do przejechania do 100 km na jednym ładowaniu. Pod warunkiem, że zostanie wyposażony w dwa akumulatory. Standardowo ma na pokładzie jedną baterię, ale można łatwo przełączać się między dwoma, by cieszyć się dłuższymi podróżami bez konieczności częstego ładowania.

Akumulatory o pojemności 1,9 kWh są wyjmowane, co ułatwia ładowanie w domowych warunkach. Naładowanie do poziomu 80 proc. pojemności baterii zajmuje zaledwie nieco ponad dwie godziny. AE6+ imponuje maksymalną mocą 5,5 kW w trybie Sport. Kierowca ma do wyboru jeszcze dwa inne tryby pracy: Eco oraz Street. Ceny tego modelu nie są jeszcze znane.

Zdjęcie Zeeho AE6+ / Zeeho / INTERIA.PL

Zeeho AE8 S+ to topowy skuter w ofercie

Zeeho AE8 S+ to obecnie flagowy model chińskiej marki w Europie. Jest w standardzie wyposażony w dwa akumulatory - każdy o pojemności 1,9 kWh, które można naładować do poziomu 80 proc. w około 5 godzin. Maksymalna moc silnika elektrycznego wynosi 12,5 kW, czyli znacznie więcej niż w mniejszym modelu.

Futurystyczny Zeeho AE8 S+ jest wyposażony w zaciski hamulcowe Brembo oraz dostarczany przez firmę Bosch system ABS na przedniej i tylnej osi. Jednoślad jest wyposażony również w ekran TFT o przekątnej 5 cali. Dodatkowa moc silnika elektrycznego przekłada się także na prędkość maksymalną nieco ponad 100 km/h - nie będzie więc stanowić przeszkody w ruchu na trasach terenowych. Elektryczny skuter kosztuje w Niemczech 4990 euro (ok. 21,5 tys. zł).

Zdjęcie Zeeho AE8 S+ / Zeeho / materiały prasowe