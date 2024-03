Triumph Rocket 3 Storm ma dwie nowe wersje. Bestia kipi mocą i szokuje osiągami

Spis treści: 01 Triumph Rocket 3 Storm R i GT z potężnym silnikiem. Ile KM i Nm oferuje?

02 Ile waży Triumph Rocket 3 Storm R i GT?

03 Jakie zawieszenie i wysokość siedziska w Triumph Rocket Storm R i GT?

04 Triumph Rocket 3 Storm. Czym różni się wersja R i GT?

05 Wyposażenie Triumph Rocket 3 Storm - wersja R i GT

06 Oryginalne akcesoria Triumph. Ponad 50 produktów

07 Ile kosztuje nowy Triumph Rocket 3 Storm R i GT?

Triumph Rocket 3 to motocykl z największym na świecie seryjnie produkowanym silnikiem. Już od kilku miesięcy ponownie wrócił na tapet, kiedy pojawiły się pierwsze plotki o jego nowej odsłonie i zwiększonej mocy. Triumph oficjalnie ujawnił szczegóły swojej najnowszej propozycji, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Wiemy już, co rok 2024 przyniesie legendarnej maszynie.

Triumph Rocket 3 Storm R i GT z potężnym silnikiem. Ile KM i Nm oferuje?

Triumph Rocket 3 Storm wjeżdża do polskich salonów w dwóch nowych wersjach oznaczonych literkami R i GT jest nadal wyposażony w największy na rynku seryjnie produkowany silnik motocyklowy o pojemności 2458 cm3. Potężna jednostka oferuje jeszcze więcej mocy - aż 182 KM przy 7000 obr./min, czyli o 15 KM więcej niż w poprzednim wydaniu. Maksymalny moment obrotowy wzrósł do imponujących 225 Nm przy 4000 obr./min, co zapewnia błyskawiczne przyspieszenie i płynną reakcję na gaz w szerokim zakresie obrotów.

Reklama

Ile waży Triumph Rocket 3 Storm R i GT?

Triumph Rocket 3 Storm R waży 320 kg z płynami i paliwem, a wersja GT jest o 3 kg lżejsza. Zbiornik paliwa ma pojemność 18 litrów. Motocykl spełnia normę Euro 5b, co gwarantuje efektywne chłodzenie cieczą, niską emisję spalin i redukcję zużycia paliwa.

Triumph Rocket 3 Storm w nowej odsłonie jest wyposażony 16-calowe koła z tyłu i 17-calowe z przodu. Przeprojektowano je pod kątem sportowego wyglądu, a ich aluminiowe, dziesięcioramienne felgi obniżają masę nieresorowaną, co poprawia zwrotność i reakcję na zmiany kierunku jazdy. Dzięki wykorzystaniu lekkich i mocnych materiałów w aluminiowej ramie, wprowadzonej w 2019 roku, motocykl oferuje wyjątkowy stosunek mocy do masy.

Zdjęcie Pierwsze motocykle Triumph Rocket 3 Storm R i GT trafią do polskich salonów jeszcze w kwietniu. / Triumph

Jakie zawieszenie i wysokość siedziska w Triumph Rocket Storm R i GT?

Zawieszenie motocykla składa się z amortyzatora Showa, który oferuje możliwość regulacji tłumienia zarówno przy odbiciu, jak i kompresji, a także regulacji napięcia sprężyny wstępnej. Do tego dochodzi widelec Showa o średnicy 47 mm, który również pozwala na dostosowanie tłumienia odbicia i kompresji. Na przedniej osi zainstalowano zaciski hamulcowe Brembo Stylema, współpracujące z tarczami o średnicy 320 mm.

W nawiązaniu do poprzednich, dobrze przyjętych edycji specjalnych Rocket, które charakteryzowały się ciemnym wykończeniem, nowe wersje wyróżniają się na tle konkurencji swoją unikatową, ciemną paletą kolorystyczną oraz detalami. Znajdziemy tu również charakterystyczne, dwukolorowe malowania, dodające indywidualnego charakteru każdemu z modeli.

Triumph Rocket 3 Storm. Czym różni się wersja R i GT?

Każda z dwóch nowych wersji Rocket, dzięki specyficznym różnicom w ergonomii, oferuje unikalny styl i charakter jazdy. Rocket R został zaprojektowany z myślą o dynamicznej, sportowej jeździe, podczas gdy model GT zapewnia komfortową, wyprostowaną pozycję kierowcy, idealną na długie trasy.

Zdjęcie Triumph Rocket 3 Storm w wersji GT z dodatkowymi akcesoriami. / Triumph

Obie wersje wyposażono w specjalnie zaprojektowane siedzenia wykończone materiałami wysokiej jakości oraz z czarnego odlewanego aluminium. Rocket 3 Storm R oferuje kanapę typu roadster dla kierowcy i pasażera, natomiast GT posiada turystyczne siedzenie z dodatkowym oparciem, zapewniając optymalny komfort podczas jazdy. Wysokość siedzenia w wersji R wynosi 773 mm, podczas gdy wariant GT oferuje 750 mm. Wersję R wyposażono w możliwość regulacji położenia podnóżków w dwóch pozycjach pionowych, a GT oferuje trzy opcje ustawienia w poziomie.

Zdjęcie Triumph Rocket 3 Storm w wersji R. / Triumph

Wyposażenie Triumph Rocket 3 Storm - wersja R i GT

Systemy bezpieczeństwa i technologia na pokładzie Rocket 3 Storm, w tym ABS reagujący na kąt nachylenia, kontrola trakcji i wybierane mapy przepustnicy, zapewniają pełną kontrolę i wykorzystanie potencjału motocykla. Dodatkowe wyposażenie jak elektroniczny tempomat czy interaktywny wyświetlacz TFT z joystikiem i podświetlanymi przyciskami podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Wyposażenie standardowe obejmuje również elektroniczny tempomat. Aktywowany jednym naciśnięciem przycisku, pozwala na ustawienie i regulowanie prędkości w górę lub w dół, a także wznowienie funkcji jednym przyciskiem.

Zdjęcie Na pokładzie nowego Rocketa zainstalowano m.in.: Ride-by-Wire, kontrolę trakcji, tempomat oraz cztery tryby jazdy: Road, Rain, Sport, Rider. Jest również funkcja Hill Hold. / Triumph

Obydwa modele charakteryzują się funkcjonalnym, kolorowym wyświetlaczem TFT oraz podświetlanymi przyciskami. Wyświetlacz ma minimalistyczny, stylowy wygląd z możliwością wyboru dwóch motywów układu informacji, a regulowany kąt ustawienia ekranu zapewnia optymalną widoczność dla kierowców o rożnym wzroście. Kierowca ma możliwość spersonalizowania komunikatu na ekranie startowym, swoim imieniem.

Oba modele są standardowo wyposażone w bezkluczykowy zapłon i blokadę kierownicy, którą można dezaktywować. Pilot może być również wyłączony, co wydłuży żywotność baterii i zwiększy bezpieczeństwo. Pod siedzeniem znajduje się także gniazdo ładowania USB, dzięki któremu podczas jazdy można ładować różne urządzenia.

Oryginalne akcesoria Triumph. Ponad 50 produktów

Producent przygotował ponad 50 oryginalnych akcesoriów z logo Triumph, które zwiększają komfort, praktyczność, styl i bezpieczeństwo. Motocykliści mogą spersonalizować swojego Rocketa i sprawić, żeby był naprawdę unikatowy. Wszystkie akcesoria marki Triumph są objęte dwuletnią gwarancją bez limitu przebiegu.

Zdjęcie Triumph Rocket 3 Storm jest teraz dostępny w dwóch specjalnych wersjach: R i GT. / Triumph / materiały prasowe

Ile kosztuje nowy Triumph Rocket 3 Storm R i GT?

Nowy Triumph Rocket 3 Storm R kosztuje od 116 900 zł, natomiast Rocket 3 Storm GT jest dostępny od 119 900 zł. Pierwsze motocykle będą dostępne u dealerów od kwietnia br.