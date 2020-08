Rośnie sprzedaż motocykli. Odwrót od motorowerów

​W lipcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 5365 nowych motocykli i motorowerów tj. o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych jednośladów z importu zarejestrowano w lipcu ponad 9 tys. sztuk.

Z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, że w kwietniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 2424 jednoślady. To wynik o 2,2 proc. lepszy niż w czerwcu br.

Według PZPM, na polskim rynku siłą pociągową sprzedaży są motocykle. W lipcu br. po bardzo dobrym wyniku z czerwca (+22,8 proc. rdr) w lipcu osiągnęły wzrost 29,5 proc. (+689 sztuk). W urzędach zarejestrowano ich 3027 sztuk - prawie tyle samo, co w samym szczycie sezonu ub.r., kiedy w kwietniu odnotowaliśmy 3126 sztuk.



To nie tylko najwyższy miesięczny rezultat od początku roku, ale też najwyższy dla pierwszego wakacyjnego miesiąca, od kiedy monitorowany jest ten rynek (od 2005 roku) - czytamy.



"Motorowery nie radzą sobie tak dobrze - w lipcu zarejestrowano 2338 nowych motorowerów czyli o 16,1 (447 sztuk) mniej niż przed rokiem. W marcu, kwietniu i maju spadki w tym segmencie były znacznie głębsze i wyniosły odpowiednio -56,5 proc., -68,6 proc. oraz -18 proc ale w czerwcu był on płytszy i wyniósł - 7,9 proc." - podał Związek.



Od początku roku zarejestrowano 23 tys. 180 nowych jednośladów czyli o 14,6 proc. mniej, niż w takim samym okresie ub. roku. Tym samym procentowy dystans do roku ubiegłego zaczął się zmniejszać. Po kwietniu wynosił -35,7 proc., po maju -26,6 proc., a po czerwcu -19,1 proc. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2020r. przybyło 13 tys. 456 motocykli (-3 proc.) oraz 9 tys. 724 motorowery (-26,7 proc.) - wynika z raportu.



Według PZPM, w lipcu br. sprowadzono do Polski 9103 używane jednoślady, tj. o 1,4 proc. więcej (+125 sztuk) niż przed rokiem i mniej o 3,7 proc. niż miesiąc wcześniej (-354 sztuk).



Jak wynika z raportu, najpopularniejszą grupą pojemnościową wśród motocyklistów pozostają "125-tki". Osiągnęły po lipcu br. połowę wszystkich rejestracji (50 proc.). Od początku roku zarejestrowano ich: 6726 sztuk co oznacza spadek o 8,5 proc.