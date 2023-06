Powrót Eliminatora - to nie tytuł filmu z Arnoldem tylko premiera Kawasaki

Kawasaki Eliminator był popularnym motocyklem małolitrażowym w latach 90. i pierwszej dekadzie lat 2000. Choć zadebiutował jeszcze w latach 80 jako dwieście pięćdziesiątka, w ostatnich latach produkcji - do 2009 roku - dostępny był głównie jako motor klasy 125. Teraz Kawasaki przywróciło go do życia, jednak japońska marka ma na niego zupełnie inny pomysł.

Nowy Eliminator to model na 2024 rok

Kawasaki właśnie zaprezentowało nowe wcielenie Eliminatora, który oficjalnie jest modelem na rok 2024. Jednak już teraz możemy zobaczyć go na zdjęciach oraz poznać najważniejsze szczegóły na temat tego motoru. Więcej szczegółów Kawasaki poda dopiero w drugiej połowie roku.

Z pewnością będzie to model, który wpisuje się w obecny trend motocykli o klasycznej linii skierowanych do początkujących użytkowników, w tym posiadaczy prawa jazdy kategorii A2.

Zdjęcie Kawasaki Eliminator 2024 / materiały prasowe

Dwucylindrowy silnik klasy 450 cm3

Eliminator będzie miał linię klasycznego cruisera, a jego sercem będzie dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 451 cm3. Producent zapowiada, że jednostka napędowa zapewni dobrą dynamikę przy niskich obrotach, a także nie rozczaruje przy wyższych rejestrach zakresu obrotowego - przy zachowaniu reguł dotyczących prawa jazdy na kategorię A2.

Możemy zatem spodziewać się stosunkowo lekkiej konstrukcji podwozia a także osiągów na poziomie 45 KM mocy maksymalnej i podobnego momentu obrotowego. Pozycja za kierownicą ma być zrelaksowana, a zawieszenia mimo klasycznego wyglądu mają dobrze spisywać się na nierównościach, a także gwarantować precyzyjne i stabilne prowadzenie. Eliminator będzie postawiony na kołach w rozmiarach 18 cali z przodu i 16 z tyłu.

Na więcej szczegółów trzeba poczekać, bowiem Kawasaki nie chce odkrywać wszystkich kart.

Zdjęcie Kawasaki Eliminator 2024 / materiały prasowe

***