Honda Transalp już niebawem w polskich salonach. ​Kultowy motocykl powraca

Spis treści: 01 Honda Transalp to prawdziwa legenda

02 Nowa Honda Transalp XL750

03 Honda XL750 Transalp - najważniejsze cechy

04 Transalp zadebiutuje w Polsce

Honda Transalp przez wielu motocyklistów lubiących przygodę i podróże jest uważana za jeden z najlepszych motocykli do takiego przeznaczenia. Wielu rzewnie zapłakało kiedy w 2012 ogłoszono zakończenie produkcji modelu XL700V Transalp. Przez kolejną dekadę Honda nie zapowiadała wskrzeszenia modelu, aż do tego roku. Japończycy pokazali model XL750 Transalp, a zainteresowanie wystrzeliło.

Honda Transalp to prawdziwa legenda

Po raz pierwszy model Transalp zadebiutował w 1986 roku, jako maszyna dual-sport klasy 600, łącząca cechy motocykla enduro i drogowego podróżnika. Wygodna pozycja za kierownicą, wysokie siedzenie i zawieszenia, które pozwalały jeździć po bezdrożach, a także trwały i bezawaryjny, choć niezbyt nowoczesny silnik V2 sprawiły, że "Trampka" pokochali motocykliści na całym świecie. W kolejnych latach Transalp przechodził kolejne modernizacje, wzrastała pojemność, zmieniał się wygląd, ale popularność nie spadała.

Gdy w 2008 pojawił się ostatni model Transalpa, pojawiły się pewne narzekania na wygląd, ograniczone możliwości i nie tak "dualowy" charakter Transalpa (przeciętne zawieszenia i koła o "drogowej" średnicy 19 i 17 cali). Sprzedaż była niezła, ale nie zadawalała księgowych Hondy, co byłą jedną z przyczyn zakończenia produkcji w 2012 roku. Innym z powodów były stosunkowo wysokie koszty produkcji motocykla, a zwłaszcza silnika V2, który był produkowany wyłącznie na potrzeby Transalpa.

Po zakończeniu produkcji nastąpiła długa, trwająca dekadę przerwa, w trakcie której fani Transalpa apelowali do Hondy o przywrócenie modelu do życia. W końcu Honda posłuchała.

Zdjęcie Honda XL750 Transalp ma sprawdzać się w podróżach po utwardzonych drogach / Informacja prasowa

Nowa Honda Transalp XL750

Podczas ubiegłorocznej wystawy motocyklowej EICMA w Mediolanie, Japończycy z Hondy pokazali dwa nowe modele napędzane zupełnie nowym rzędowym, dwucylindrowym silnikiem o pojemności 755 cm3. Pierwszą z nich był Hornet, a drugą Transalp. Nowy Transalp to z jednej strony powrót do korzeni - lekka maszyna klasy dual-sport (teraz: crossover), zaprojektowana, by połączyć świat asfaltowych podróży i jazdy na co dzień oraz wypadów w lekki teren, jazdy po szutrach i bezdrożach, a z drugiej znacznie bardziej nowoczesne spojrzenie na kwestię lekkiego i prostego turystyka - Transalp jest bowiem wyposażony w nowoczesną elektronikę, której brakowało w poprzednich wcieleniach.

Lekka sylwetka nawiązująca do modeli z lat 90. (również graficznie) łączy się tu z uniwersalnie zestrojonymi zawieszeniami i solidnym podwoziem. Rzędowy dwucylindrowiec o przyjaznej i liniowej charakterystyce generuje moc, o jakiej wczesne modele Transalpa mogły tylko marzyć - 92 KM i 75 Nm. Powróciły też bardziej terenowe rozmiary kół: 21 cali z przodu i 18 z tyłu.

Nowy Transalp jest też wyposażony we współczesne systemy wspomagające jazdę - obowiązkowy ABS, 4 tryby jazdy, 5-stopniową kontrolę momentu obrotowego połączoną z możliwością 3-stopniowej regulacji siły hamowania silnikiem i systemem anti-wheelie (kontrola unoszenia się przedniego koła), oświetlenie w systemie full-LED i 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT. Z drobiazgów warto wspomnieć również o systemie ostrzegania przed hamowaniem awaryjnym (migające światła awaryjne podczas ostrego hamowania) i automatycznie wyłączające się kierunkowskazy.

Honda XL750 Transalp - najważniejsze cechy

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy nowego Transalpa:

Chłodzony cieczą, czterosuwowy, dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 755 cm 3

Moc 92 KM przy 9500 obr/min, moment obrotowy 75 Nm przy 7250 obr/min

Stalowa rama grzbietowa

Zawieszenie: Odwrócony widelec Separate Function Fork marki Showa o średnicy 43 mm i skoku 200 mm z przodu, amortyzator centralny Showa mocowany systemem Pro-Link (system dźwigni) z regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 190 mm z tyłu

Hamulce: Dwie tarcze hamulcowe o śr. 310 mm przodu, zaciski dwutłoczkowe, pojedyncza tarcza o śr. 256 mm z tyłu, zacisk jednotłoczkowy, ABS

Systemy elektroniczne: 4 tryby jazdy, 5-stopniowa kontrola momentu obrotowego (kontrola trakcji), 3-stopniowa kontrola siły hamowania silnikiem,

kolorowy wyświetlacz TFT o śr. 5 cali

Masa własna 208 kg

Siedzenie na wysokości 850 mm

Zbiornik paliwa: 16,9 l

Cena 48 900 zł

Zdjęcie Tansalp ma świetnie radzić sobie również w lekkim terenie i na bezdrożach / Informacja prasowa

Transalp zadebiutuje w Polsce

Już niebawem nową Hondę Transalp będzie można spotkać w salonach Hondy. Oficjalny debiut modelu w naszym kraju przypada na dni 8-12 maja, które będą dniami otwartymi we wszystkich salonach Hondy w Polsce, poświęconymi właśnie Hondzie Transalp.

