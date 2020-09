Harley-Davidson wycofuje się z Indii. To największy rynek świata

​Amerykańska firma Harley-Davidson ogłosiła wycofanie się z największego rynku motocyklowego na świecie. W piątek rozpoczęła redukcję personelu. Harley Davidson przegrał rywalizację z indyjskimi producentami tańszych motocykli oraz wysokimi cłami - piszą media.

Zdjęcie Harley-Davidson wycofuje się z Indii /Getty Images

Agencja PTI informuje, że tylko w salonach Harleya-Davidsona pracę straci 2 tys. osób. Amerykanie ogłosili również zamknięcie fabryki w Bawal, w północno indyjskim stanie Harjana.

Zdaniem ekspertów cytowanych przez PTI Harley-Davidson nie mógł konkurować z producentami tańszych, rodzimych motocykli oraz wysokimi cłami nałożonymi przez Indie.



O redukcję taryf celnych mocno zabiegał prezydent USA podczas ostatniej wizyty w Indiach. Donald Trump rywalizuje z Demokratami o wyborców w stanie Wisconsin, gdzie produkowane są motocykle Harleya Davidsona. Podczas negocjacji handlowych nazwał cła na motocykle "nie do zaakceptowania", a Indie ochrzcił mianem "króla taryf".



Obniżka cła o połowę, po lutowej wizycie Trumpa w Indiach, jednak nie pomogła amerykańskiej firmie. W kraju, gdzie co roku ludzie kupują 17 mln motocykli i skuterów, Harley Davidson sprzedawał średnio tylko 3 tys. sztuk.





Amerykańskie motocykle od dawna były kartą przetargową w negocjacjach handlowych. Indie w zamian za dostęp owoców mango na rynek amerykański, w 2007 r. złagodziły normy emisyjne dla motocykli. Wkrótce Harley Davidson zdecydował się na budowę fabryki w stanie Harjana. Fabryka, która ruszyła w 2011 r., była wtedy dopiero drugim na świecie zakładem produkcyjnym firmy poza USA.



Amerykański producent podzielił los kilku innych światowych marek w tym kraju. General Motors i MAN też wycofały się z Indii, a Toyota we wrześniu br. ogłosiła zawieszenie ekspansji z powodu zbyt wysokich podatków.