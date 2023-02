Ford wraca do Formuły 1. Podpisano współpracę z Red Bull Racing

Formuła 1 Cztery pierścienie wchodzą do F1. Audi podpisało umowę z Sauberem

Rok 2026 dla fanów Formuły 1 może być równie interesujący, co rok 2023 dla fanów WEC. Oto bowiem po niedawno ogłoszonych planach marki Audi, do królowej motorsportu powraca Ford.

Ford razem z Red Bull Powertrains

Amerykański producent, który był już obecny w padoku Formuły 1 ponad dwie dekady temu, podpisał długoterminowe strategiczne partnerstwo z Red Bull Powertrains - technicznym oddziałem Red Bull Racing.

Firma zajmie się opracowaniem nowego, hybrydowego silnika, który od sezonu 2026 trafi do bolidów zespołów Oracle Red Bull Racing oraz Scuderia AlphaTauri. Innowacyjne jednostki mają napędzać pojazdy co najmniej do 2030 roku.

Reklama

Chodzi o wiedzę z zakresu elektromobilności

Ford zapewni wiedzę techniczną w dobrze sobie znanych obszarach. Jak wynika z oficjalnej informacji prasowej - zespoły rozwojowe producenta będą odpowiedzialne m.in. za technologię ogniw akumulatorów, silników elektrycznych oraz ich oprogramowania.

Zdjęcie Po ponad dwóch dekadach Ford wraca do Formuły 1 / materiały prasowe

Nie możemy się doczekać tego momentu. To początek ekscytującego nowego rozdziału w historii sportów motorowych Forda. Rozpoczął się on gdy mój pradziadek wygrał wyścig, który pomógł w uruchomieniu naszej firmy. Bill Ford, prezes Ford Motor Company.

Ford zdominuje Motorsport?

Jeśli wszystko pójdzie po myśli producenta - w 2026 roku Ford będzie jedną z nielicznych marek samochodowych obecnych w tak dużej liczbie serii wyścigowych. Poza Formułą 1, fabryczne zespoły producenta będą walczyły o pozycje w wyścigach długodystansowych - wliczając w to 24-godzinny Le Mans oraz w amerykańskiej serii IMSA.

Samochody Forda znajdziemy także w serach NASCAR, NHRA czy australijskim Supercars.

Również w rajdach Ford będzie próbował swoich sił, pozostając aktywnym w WRC czy terenowych zawodach Baja 1000.

***