Zarabiają 6,5 tys. zł. Chcą 1 tys. więcej i aut do "prywatnych testów"!

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zadeklarował w niedzielę wparcie dla postulatów członków "S" w Volkswagen Poznań. "Firmę stać na podwyżki" - podkreśliło niemal 1 tys. uczestników niedzielnej manifestacji.

"Związek zawodowy +Solidarność+ to przede wszystkim organizacja, która dba o interesy pracowników, i dzisiaj jest potrzeba właśnie wspólnej takiej solidarności i wzmocnienie tych negocjacji organizacji zakładowej i szczególnie przewodniczącego Piotra Olbrysia, aby to, o co walczycie, aby te 11 postulatów przyniosło konkretne rozwiązania" - mówił w niedzielę do uczestników zgromadzenia przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który połączył się z zebranymi za pomocą telemostu.

"Dziękuje wam za tę solidarność, za tę aktywność w zakładzie pracy, ale także jako przewodniczący komisji krajowej wspieram was na każdym szczeblu. Jeżeli będzie potrzeba, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia po tej pikiecie, to związek zawodowy +Solidarność,+ przewodniczący Komisji Krajowej, Zarząd Regionu Wielkopolska, i cała +Solidarność+ jest z Wami" - zadeklarował Duda.

Na niedzielnej manifestacji poparcia postulatów "Solidarności" zgromadziło się ok. 1 tys. osób, w tym członkowie NSZZ "Solidarność" w Volkswagen Poznań, a także pracownicy innych zakładów motoryzacyjnych z Wielkopolski i zagranicy.

Na konferencji prasowej poprzedzającej manifestację, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Volkswagen Poznań Piotr Olbryś podkreślił, że wśród postulatów związkowców jest przede wszystkim wzrost pensji zasadniczej, wyższe premie, bonusy i dodatki, a także umowy dla pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.

Jak tłumaczył, "biorąc pod uwagę gigantyczne sukcesy finansowe oraz sprzedażowe Koncernu Volkswagen, oraz Marki Volkswagen Samochody Użytkowe, do której należy spółka Volkswagen Poznań, oczekujemy, że pracownicy, otrzymają stosowne podwyżki. To polscy pracownicy są twórcami sukcesu modeli VW Caddy oraz Crafter, które produkowane są na cały świat w zakładach w Poznaniu oraz Białężycach" - mówił Olbryś.

NSZZ "Solidarność" w Volkswagen Poznań postuluje m.in. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 1 tys. zł dla każdego pracownika, a także zwiększenie dodatków wakacyjnych i świątecznych odpowiednio o 100 i 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Wśród postulatów, które "Solidarność" skierowała do Volkswagen Poznań na początku sierpnia jest także ustalenie 5. dodatkowych dni wolnych płatnych w danym roku na poczet elastyczności celem utrzymania zatrudnienia w przypadku sytuacji kryzysowych, oraz m.in. ustalenie specjalnego bonusu dla każdego pracownika za wydajność, elastyczność, zaangażowanie i wyniki VWP na poziomie nie niższym niż 12 tys. zł. Ponadto, pracownicy domagają się przygotowania programu leasingowego na samochody z grupy VW oraz możliwość korzystania przez pracowników z samochodów służbowych Caddy do testowania w jazdach prywatnych.

Rzeczniczka prasowa VW Poznań Dagmara Prystacka w przesłanym w niedzielę komunikacie zaznaczyła, że negocjacje ws. postulatów "Solidarności" prowadzone są od września i "przebiegają zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, wynikającym z wzajemnych uzgodnień między VWP, a partnerem społecznym".

"Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w regionie i jednym z największych w kraju. Przez prawie 25 lat w zakładach powstało blisko trzy miliony pojazdów, które ze stolicy Wielkopolski trafiają do odbiorców na całym świecie. O relacjach z pracownikami i kulturze pracy najlepiej świadczą nagrody i wyróżnienia, przyznawane przez niezależne organizacje. W 2016 roku Volkswagen Poznań po raz drugi otrzymał tytuł +Pracodawca Przyjazny Pracownikom+" - zaznaczyła Prystacka.

Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Poznań reprezentuje blisko 7 tys. pracowników. Spółka Volkswagen Poznań składa się z czterech zakładów - Poznań Antoninek, Zakład Swarzędz-Jasin, Odlewnia Poznań-Wilda, oraz zakład w Białężycach k. Wrześni. Średnie wynagrodzenie w Volkswagen Poznań wynosi ok. 6,5 tys. zł; we wszystkich zakładach spółki VWP pracuje ponad 10 tys. pracowników.