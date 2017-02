Trzy modele Kii uhonorowane nagrodami iF Design

Kia Motors dodała właśnie trzy nagrody do rosnącej kolekcji wyróżnień za wyjątkowy design. W kategorii Product Design nagrody iF przypadły tym razem hybrydowemu crossoverowi Niro, Optimie Kombi oraz Rio.

Rok 2017 jest ósmym z rzędu, w którym Kia uzyskała przynajmniej jedno wyróżnienie w kategorii iF Design Award. Designerzy Kia otrzymali do tej pory łącznie 12 nagród ‘iF Design’.

Poza wyglądem i designem niezależne jury oceniało zgłoszone samochody pod względem jakości, innowacyjności, oddziaływania na środowisko naturalne i poziomu bezpieczeństwa.

Peter Schreyer, Prezydent i Główny Stylista Kia Motors Corporation powiedział: "Dzisiejsze nagrody iF Design to dowód uznania dla naszego wspaniałego, globalnego teamu projektantów. Te trzy modele - efekt ścisłej współpracy centrów designu w Korei, Niemczech i USA - są bardzo ważne dla naszej marki. Zarówno Niro jak i Optima kombi utorowały nam drogę do nowych sektorów rynkowych w swych segmentach pod względem innowacyjnego i jakże atrakcyjnego designu. W przypadku nowej generacji światowego bestsellera Rio udało się nam nadać mu jeszcze bardziej ‘dojrzałego’ charakteru."