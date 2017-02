Toyota i Shell chcą rozbudować sieć punktów tankowania wodoru

Toyota i Shell starają się o dotację 16 milionów dolarów w programie grantowym władz Kalifornii na budowę 7 stacji tankowania wodoru. Obecnie w całym stanie działa około 25 takich punktów.

Zdjęcie Toyota Mirai /

W lutym 2017 roku Komisja Energii Kalifornii (CEC) uruchomiła program grantowy NOPA wspierający rozbudowę infrastruktury tankowania wodoru. Toyota i Shell złożyły wniosek o dotację na instalację dystrybutorów wodoru na 7 stacjach paliw Shella w tym stanie. Partnerzy wnioskują o kwotę 16 362 500 dolarów. Obecnie Shell zarządza 2 stacjami tankowania wodoru w Los Angeles.

"Stworzenie łatwo dostępnej, niezawodnej i wygodnej sieci tankowania wodoru to klucz do wprowadzenia samochodów na ogniwa paliwowe do głównego nurtu motoryzacji" - powiedział Craig Scott, manager ds. zaawansowanych technologii w Toyota Motor North America. - "Dzięki doświadczeniu i znaczących zasobach naszego partnera infrastruktura wodorowa w Kalifornii zostanie znacząco wzmocniona. Współpraca Toyoty i firmy Shell zbliży nas do stworzenia społeczeństwa opartego na wodorze".

"Samochody elektryczne napędzane wodorem mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zapewniając jednocześnie kierowcom wygodę użytkowania" - skomentował Oliver Bishop, Hydrogen General Manager w firmie Shell. - "Współpraca między władzami stanowymi a biznesem jest konieczna, aby udało się upowszechnić wykorzystanie wodoru w transporcie".

Toyota wspiera rozwój infrastruktury wodorowej we współpracy z wieloma podmiotami. W Kalifornii japoński producent dofinansował budowę 19 stacji tankowania wodoru przez firmę FirstElement Fuels. W 2016 roku Toyota rozpoczęła współpracę z Air Liquide, której efektem będzie budowa 12 bardzo zaawansowanych technicznie stacji tankowania w stanach Nowy York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut i Rhode Island. Podobne działania koncern prowadzi także w Japonii i Europie.

W Polsce Toyota podjęła intensywne działania promujące samochody napędzane ogniwami paliwowymi, m.in. organizując pokazy wodorowej Toyoty Mirai. Koncern podjął współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego przy organizacji konferencji poświęconej europejskiemu projektowi HIT-2-Corridors, którego wdrażaniem w Polsce zajmuje się Instytut. Celem projektu jest stworzenie oraz późniejsza integracja europejskiej sieci stacji tankowania wodoru i tym samym popularyzacja długodystansowych podróży pojazdami wykorzystującymi ogniwa paliwowe.