Polska będzie współpracować z Chinami w sprawie auta na prąd

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski oraz przedstawiciel chińskiego ministerstwa przemysłu i technologii informacyjnych Miao Wei podpisali w środę memorandum dot. współpracy w dziedzinie elektromobilności - poinformował resort.

"Chcemy aktywnie uczestniczyć w globalnej +rewolucji+ związanej z rozwojem elektromobilności. Jestem przekonany, że współpraca między Polską i Chinami przyniesie obopólne korzyści" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister energii Krzysztof Tchórzewski. Ocenił, że memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy Polską a Chinami w obszarze elektromobilności.

"Dostrzegamy ogromny potencjał współpracy z firmami chińskimi, zarówno z sektora motoryzacyjnego, jak i firmami produkującymi baterie, magazyny energii oraz z całym sektorem ICT obsługującym sektor motoryzacyjny" - podkreślił.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego polskie firmy już dzisiaj odnoszą sukcesy na polu elektromobilności. "Przykładem są polscy producenci autobusów, którym udało się stworzyć produkty z powodzeniem konkurujące na światowych rynkach" - dodał.

Według informacji resortu porozumienie stwarza podstawy do współpracy w obszarze elektromobilności, m.in. wymiany informacji oraz doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych, tworzenia platform współpracy pomiędzy firmami i instytutami badawczymi, ulepszania współpracy technologicznej obejmującej badania i rozwój.

We wrześniu ub. roku resort przedstawił plan rozwoju elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada on m.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Zaproponowane rozwiązania mają z jednej strony poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego.