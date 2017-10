Polak światowym ambasadorem Porsche

Czas coś przeżyć! Na przykład przejazd nowym Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo po torze wyścigowym w Hiszpanii. Przeżyć. Doznać. Poczuć. I przetworzyć na sztukę, skomponować utwór muzyczny, sprawić, by przynajmniej część z tych emocji dotarła do wszystkich odbiorców. W tym właśnie polski kompozytor Radzimir Dębski (Jimek) nie ma sobie równych. I dlatego właśnie został globalnym ambasadorem jednego z najbardziej niezwykłych modeli producenta z Zuffenhausen.

Pierwszy raz zdarza się, żeby Polak był globalnym ambasadorem tej prestiżowej marki. Ale w przypadku Jimka to nie może dziwić. Jak mało kto uosabia on wartości, z którymi kojarzone jest Porsche. Wyrasta ze swojego miejsca na Ziemi i pozostaje mu wierny, ale zarazem bez trudu, odważnie przekracza granice i jest obywatelem świata, odwołującym się do uniwersalnych emocji. Jak wtedy, gdy przed pięciu laty zgłosił się na konkurs na remiks piosenki Beyoncé i wygrał go, pokonując 3000 rywali z całego świata. Eksperymentuje, dąży do perfekcji i inspiruje. Jak wtedy, gdy dwa lata temu przedstawił utwory hip-hopowe z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No i uwielbia od czasu do czasu pojechać szybciej niż na co dzień - ma licencję sportową i startuje w rajdach.



W Panamerze Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4-litrowy silnik V8 z odmiany Turbo łączy się z jednostką elektryczną, co skutkuje mocą systemową 680 KM, a już przy obrotach nieznacznie powyżej biegu jałowego auto zapewnia 850 Nm momentu obrotowego. W rezultacie od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,4 s, a prędkość maksymalna wynosi 310 km/h.



Jednocześnie auto zachowuje wszystkie inne zalety modelu Panamera, przez co staje się autem prawdziwie uniwersalnym - dobrym zarówno do zabawy sportowej na torze, jak i do codziennej, ekonomicznej jazdy miejskiej (w trybie czysto elektrycznym może pokonać do 50 km), jak i długich, komfortowych podróży. Panamera w odmianie Sport Turismo po raz pierwszy oferuje także piąte miejsce dla pasażera - co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo to zupełnie nowy model, który został przedstawiony światu dwa tygodnie temu. Auto nie miało jeszcze okazji być zaprezentowane szerokiej publiczności na targach motoryzacyjnych. Jimek miał już jednak okazję zapoznać się z nim podczas jazd na torze w Hiszpanii, które zaowocowały skomponowaniem przez niego specjalnego utworu inspirowanego tym doświadczeniem pod tytułem "RF1 for orchestra".