Opel OnStar z nowymi usługami

Samochody Opel z systemem OnStar na pokładzie jeżdżą po drogach już od około 18 miesięcy. Obecnie co drugi nowy Opel sprzedawany w Europie jest wyposażony w ten system. Osobisty opiekun kierowcy oferuje takie usługi, jak: automatyczne reagowanie na zderzenie, diagnostyka pojazdu, pomoc w przypadku kradzieży pojazdu oraz opcje łączności przez hotspot Wi‑Fi.

Zdjęcie Opel OnStar /

W ciągu ostatnich 18 miesięcy w systemie Opel OnStar odnotowano ponad 9 milionów interakcji, z których połowa przypadała na smartfony i aplikację myOpel. Wkrótce abonenci systemu uzyskają dostęp do nowych usług, takich jak pomoc doradcy OnStar przy rezerwacji pokoju w hotelu czy poszukiwaniu miejsca parkingowego. Do końca bieżącego roku firma Opel planuje wprowadzić system OnStar do swojej oferty w 33 krajach Europy, w 23 językach. Bezpośrednią pomoc od "anioła stróża" z OnStar otrzymali między innymi Paula i John z Anglii.

Podróż Pauli i Johna rozpoczęła się zupełnie zwyczajnie, ale wkrótce zamieniła się w prawdziwy koszmar. W czasie powrotu z Kornwalii okazało się, że wszystkie główne drogi są zamknięte, a Paula nie potrafiła znaleźć objazdu. John musiał jednak jak najszybciej dotrzeć do domu, aby wziąć lekarstwa. Gdy dostał ataku epilepsji, Paula nacisnęła przycisk alarmowy, a doradca OnStar, Kevin Borbidge, zawiadomił służby ratunkowe. "Jeszcze nigdy nie zostałam potraktowana tak serdecznie przez kogoś po drugiej stronie linii. Osobiste zaangażowanie doradcy było niezwykłe i absolutnie fantastyczne" — powiedziała Paula.

Od lata 2015 roku centrum obsługi systemu Opel OnStar przyjęło ponad 21 000 zgłoszeń alarmowych, takich jak wezwanie o pomoc wysłane przez Paulę. Reagowanie w sytuacjach awaryjnych to jedna z wielu innowacyjnych funkcji, dzięki którym jazda samochodem jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Teraz doradcy OnStar będą także pomagali w znalezieniu i zarezerwowaniu pokoju hotelowego oraz zlokalizowaniu możliwie najlepszego miejsca do parkowania. Obydwie usługi, wprowadzone wraz z nowym Oplem Insignią, będą oferowane we wszystkich modelach — od Adama do Zafiry — jako uzupełnienie szerokiego pakietu funkcji osobistego opiekuna kierowcy z wydajnym punktem dostępowym do Internetu Wi‑Fi 4G/LTE.

Wideo Opel OnStar w akcji

"Nowe usługi w systemie Opel OnStar, takie jak rezerwacja pokoju hotelowego i wyszukiwanie miejsc do parkowania, po prostu podnoszą jakość życia kierowcy" — powiedziała Tina Müller, dyrektor ds. marketingu w firmie Opel. "Wystarczy nacisnąć przycisk, a doradca OnStar odpowie na wezwanie klienta. Nie komputer, ale żywy człowiek — w firmie Opel tak właśnie rozumiemy osobistą obsługę". Todd Gaffner, szef programu Opel OnStar w Europie, powiedział: "Współpraca z takimi serwisami jak Booking.com czy Parkopedia pomaga zwiększyć funkcjonalność osobistego asystenta łączności i usług. W interesie naszych klientów będziemy rozszerzać zakres usług OnStar wspólnie z nowymi partnerami".

Kierowca nowego Opla Insignii może na przykład łatwo zarezerwować pokój w hotelu w czasie jazdy. Użytkownik systemu OnStar zawsze znajdzie odpowiednie miejsce na nocleg, gdy niespodziewanie będzie musiał zatrzymać się w obcym mieście. Naciskając niebieski przycisk, kierowca może skontaktować się z doradcą OnStar, który wyszuka, a nawet zarezerwuje pokój w hotelu, w przedziale cenowym ustalonym z kierowcą. Partnerem współpracującym przy świadczeniu tej usługi jest Booking.com — firma, która od ponad 20 lat z powodzeniem działa w branży rezerwacji noclegów.

Druga nowa usługa OnStar pomoże ograniczyć stres towarzyszący poszukiwaniom miejsca parkingowego. Użytkownik systemu OnStar będzie mógł poprosić doradcę o wskazanie najbardziej odpowiedniego parkingu oraz przesłanie jego współrzędnych do systemu nawigacji. Usługa będzie realizowana we współpracy z serwisem Parkopedia — renomowanym dostawcą usług związanych z parkowaniem.

Od uruchomienia systemu Opel OnStar około 18 miesięcy temu odnotowano ponad 9 milionów interakcji, w większości zrealizowanych przez aplikację myOpel. Dotychczas użytkownicy korzystający ze smartfonów wybrali ten tryb około 4 milionów razy. Od początku działania systemu przyjęto około 1,2 miliona zgłoszeń od klientów. Liczba comiesięcznych e‑maili z aktualizacją informacji o stanie pojazdu przekracza 1,5 miliona. W przyszłości firma Opel zaoferuje także regularne powiadomienia dotyczące diagnostyki pojazdu. Na życzenie klienta informacje te będą mogły być przekazywane także do serwisu Opla opiekującego się pojazdem. Umożliwi to dealerom zapewnienie natychmiastowej pomocy klientowi w razie potrzeby. Za pośrednictwem strony internetowej klienci łączyli się z systemem Opel OnStar 2,3 miliona razy.