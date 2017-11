Nowy tunel aerodynamiczny Volkswagena

Utrzymanie pozycji rynkowego lidera wymaga nieustannego rozwoju. Samo sprawdzenie nowych pomysłów stawia przed inżynierami ogromne wyzwania.

Największy europejski producent pojazdów, czyli Volkswagen uruchomił waśnie nowe laboratorium testowe służące doskonaleniu aerodynamiki pojazdów. To jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju na świecie.

Wind Tunnel Efficiency Center, bo tak właśnie nazywa się nowy obiekt, ma powierzchnię aż 8 800 metrów kwadratowych. Wyposażono go w potężny tunel aerodynamiczny zdolny generować wiatr o prędkości do 250 km/h. Na terenie nowego centrum można symulować eksploatację we wszystkich warunkach klimatycznych. Zakres generowanych temperatur waha się od - 30 do + 60 stopni Celsjusza.

Otwarty niedawno obiekt pomóc ma w dopracowaniu przeszło 50 projektów pojazdów, nad którymi aktualnie pracuje ponad 10 tys. zatrudnionych przez Volkswagena inżynierów. Ma to związek z planowaną na najbliższe lata ofensywą modelową, w ramach której koncern planuje niemal zupełne odnowienie swojego portfolio.

Badania nad aerodynamiką pojazdów mają kluczowe znaczenie dla obniżenia zużycia paliwa. Firma podkreśla, że w nowym tunelu można symulować rzeczywiste warunki jazdy i dokonywać precyzyjnych pomiarów dotyczących głośności. Jego unikatowa konstrukcja pozwala na przygotowanie tunelu do testu nowego modelu w zaledwie 5 minut! Tylko tyle czasu zajmuje ustawienie niezależnych rolek (dla wszystkich kół), systemu kamer i mikrofonów.

Przedstawiciele Volkswagena wychwalają też inne aspekty związane z komfortem użytkowania nowego obiektu. Przy symulowanej prędkości wiatru wynoszącej 160 km/h tunel aerodynamiczny generuje hałas na poziomie zaledwie 65 decybeli. To wartość, jaką porównać można do odgłosów emitowanych przez ustawiony na rozsądną wartość telewizor.