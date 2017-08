Nagroda Enlighten dla Toyoty

Toyota została uhonorowana tegoroczną nagrodą Altair Enlighten za wprowadzenie do seryjnych samochodów elementów z kompozytów zbrojonych włóknem węglowym.

Zdjęcie Toyota Prius Plug-In /

Nagrodę Altair Enlighten - jedyne branżowe wyróżnienie za zmniejszanie masy pojazdów - przyznają od pięciu lat międzynarodowe stowarzyszenie inżynierów motoryzacyjnych SAE International i Center for Automotive Research (CAR) we współpracy z firmą Altair, wiodącym producentem oprogramowania inżynierskiego.

Reklama

Koncernowi Toyota nagrodę Altair Enlighten przyznano za rozszerzanie wykorzystania kompozytów zbrojonych włóknem węglowym poza obszar pojazdów wyczynowych. Z materiałów tych wykonane są wewnętrzne panele pokrywy bagażnika nowej Toyoty Prius Plug-in Hybrid, a także elementy drzwi i pokrywy bagażnika Lexusa LC.

Kompozyty zbrojone włóknem węglowym (CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic) to materiały o wytrzymałości porównywalnej ze stalą przy znacznie mniejszej masie, a przy tym odporne na korozję. Ze względu na te zalety, swe pierwsze zastosowania znalazły w technice kosmicznej i lotniczej - jest z nich np. zbudowany płatowiec najnowocześniejszego samolotu pasażerskiego świata, Boeinga 787 Dreamliner.

Przy wytwarzaniu elementów kompozytowych Toyota używa procesu SMC (Sheet Moulded Compound), pozwalającego przyspieszyć i uprościć produkcję, a zatem obniżyć jej koszty. Jednocześnie metoda SMC, w której włókna o długości ok. 2,5 cm są wstępnie zmieszane z żywicą, umożliwia bardziej swobodne formowanie elementów, niż w przypadku tradycyjnie wykorzystywanych do zbrojenia kompozytów tkanin węglowych.

Zdjęcie Klapę bagażnika Priusa Plug-Ina wykonano z kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym /

Jak wyjaśnia JP Flaharty, szef programu strategii technicznej w Toyota North America R&D, pozwoliło to projektantom lepiej zagospodarować przestrzeń wewnątrz Priusa Plug-in Hybrid, zwłaszcza wobec większej objętości akumulatora trakcyjnego. - "Chodzi nie tylko o mniejszą masę, ale i o optymalizację struktury, co zapewnia lepszą widoczność z wnętrza, większą funkcjonalność i więcej przestrzeni wewnątrz samochodu" - mówi Flaharty. Zastosowanie SMC w Priusie Plug-in Hybrid umożliwiło zaprojektowanie węższych tylnych słupków, co poprawiło widoczność do tyłu.

Zdjęcie Materiały z jakich wykonano nadwozie Lexusa LC /

Dzięki zastosowaniu kompozytów zbrojonych włóknem węglowym pokrywa bagażnika Priusa Plug-in Hybrid jest o 40 procent lżejsza, niż gdyby została wykonana z aluminium. Zbudowane z użyciem kompozytów drzwi Lexusa LC mają masę o 47 procent mniejszą od analogicznych struktur stalowych, zaś w przypadku pokrywy bagażnika LC oszczędność masy wyniosła 40 procent.