Miniony rok był rekordowy dla Porsche

Najlepszy rok w historii firmy – w roku finansowym 2016 Porsche AG uzyskało rekordowe wyniki pod względem liczby dostaw, przychodów, zysku operacyjnego i liczby pracowników.

Porsche Cayman

Dostawy wzrosły o 6%, do 237 778 pojazdów, co pozwoliło uzyskać przychody na poziomie 22,3 mld euro (wzrost o 4%). Równocześnie zysk operacyjny wzrósł niewspółmiernie o 14%, do 3,9 mld euro. Zwrot ze sprzedaży osiągnął przyrost z 15,8% w roku 2015 do 17,4%. Na koniec 2016 r. zatrudnienie w Porsche było o 13% wyższe niż przed rokiem i wynosiło 27 612 pracowników.

Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyników firmy podczas corocznej konferencji w Stuttgarcie-Zuffenhausen: "Korzystne roczne sprawozdanie to potwierdzenie jakości naszej strategii. Porsche to wzrost związany z tworzeniem wartości. Koncentrujemy się na satysfakcji naszych klientów, stałych zyskach i zabezpieczeniu miejsc pracy".



Lutz Meschke, wiceprezes zarządu oraz członek zarządu ds. finansów i IT, podkreślił: "Przy marży operacyjnej przekraczającej 17% Porsche niezmiennie plasuje się wśród najbardziej dochodowych producentów samochodów na świecie. To zasługa naszej unikatowej gamy produktów i zdrowej struktury wydatków". Także długofalowa strategia zabezpieczenia kursowego w znacznym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia tych rekordowych wyników. "W obecnym roku finansowym 2017, pomimo ciągłej niepewności ekonomicznej i politycznej w różnych regionach świata, spodziewamy się umiarkowanego wzrostu w zakresie dostaw i przychodów. Jeśli chodzi o wynik operacyjny, staramy się utrzymać rezultaty z ubiegłego roku - pod warunkiem stabilności kursów walut" - dodał Meschke. "Dodatkowy impuls zapewni nam nowy model Panamera, zwłaszcza hybrydowe wersje plug-in oraz Sport Turismo" - powiedział Blume.



Porsche przygotowuje się do mobilności jutra. W związku z tym znacznie zwiększono nakłady na badania i rozwój - w roku finansowym 2016 do 2,2 mld euro. Producent sportowych aut inwestuje w rozwój nowych modeli z hybrydowym napędem plug-in oraz w pełni elektrycznego pojazdu Mission E, jak również w cyfrową transformację. Meschke: "Cyfryzacja to coś więcej niż inwestowanie w najnowsze technologie. Otwiera ona nowe możliwości ekonomiczne, zwiększa korzyści klientów i sprawia, że operacje stają się efektywniejsze". W 2016 r. firma założyła spółki Porsche Digital GmbH w Ludwigsburg oraz Digital Lab w Berlinie. Nabyła także udziały w funduszu venture capital inwestującym w start-upy o nazwie e.ventures oraz dostawcy usług parkingowych Evopark. "W perspektywie średnioterminowej chcemy wygenerować dwucyfrowy udział sprzedaży za pośrednictwem kanałów cyfrowych" - powiedział Meschke.



"Zgodnie ze strategią Porsche 2025 przygotowujemy firmę na przyszłość" - stwierdził Blume. "W Porsche mobilność jutra tak samo dotyczy nowych technologii czy elektryfikacji, jak i purystycznych, emocjonujących samochodów sportowych" - wyjaśnił dyrektor generalny Porsche. "Podkreślamy naszą tradycję i kształtujemy przyszłość sportowych aut".