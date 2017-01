Doskonały rok Hondy. Przebojem Civic i HR-V

​Honda została uznana za najszybciej rozwijającą się popularną firmę motoryzacyjną działającą w Europie w całym roku 2016.

Zdjęcie Honda HR-V /

Z najnowszych danych udostępnionych przez europejskie stowarzyszenie branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że w 2016 roku łączna sprzedaż Hondy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wyniosła 159 126 egzemplarzy (do końca grudnia), co oznacza wzrost o 20,8% w stosunku do tego samego okresu w roku 2015. Honda osiągnęła więc dużo wyższe tempo wzrostu, niż miało to miejsce w przypadku całego rynku samochodów osobowych w Unii Europejskiej (plus 6,8% w stosunku rok do roku).

Wzrost sprzedaży w stosunku rok do roku zanotowano w przypadku modeli HR-V, Jazz i Civic. Szczególnie dobry wynik zanotował HR-V, który sprzedał się w liczbie 34 921 egzemplarzy. Po wprowadzeniu do oferty kolejnej generacji modelu Jazz, jego sprzedaż w 2016 roku wzrosła o 26%. W krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu zarejestrowano 39 613 Jazzów. Na czele odświeżonej gamy Civica stanął nowy Type R, windując sprzedaż tego modelu w roku 2016 do poziomu 47 300 egzemplarzy, co przełożyło się na wzrost o 4,9% w porównaniu z poprzednim rokiem.

W 2016 roku Honda zanotowała wzrost sprzedaży na wszystkich pięciu głównych rynkach zbytu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania). Najwyższą dynamikę wzrostu osiągnięto we Włoszech (wzrost o 98%), przez co kraj ten stał się trzecim największym europejskim rynkiem zbytu dla Hondy. Firma zanotowała też wysokie tempo wzrostu w Finlandii (+47,7%), Portugalii (+38,6%) i na Węgrzech (+58,1%).

Zdjęcie Honda Jazz /

Sukces sprzedażowy był napędzany kilkoma ważnymi ogłoszeniami i wydarzeniami. W marcu, podczas salonu samochodowego w Genewie, zadebiutował prototyp nowego Civica w wersji hatchback, natomiast już w sierpniu, w fabryce Honda of the UK Manufacturing (HUM) w Swindon w Wielkiej Brytanii, rozpoczęła się produkcja tego modelu w wersji na Stany Zjednoczone.



Jednym z najważniejszych wydarzeń wrześniowego salonu samochodowego w Paryżu, była prezentacja prototypu nowego Civica Type R. Z kolei w listopadzie, w ramach demonstracyjnego projektu Unii Europejskiej HyFIVE (Hydrogen for Innovative Vehicles), w Europie pojawiły się pierwsze egzemplarze nowej Hondy Clarity Fuel Cell. Zwieńczeniem roku było natomiast przekazanie pierwszego europejskiego egzemplarza Hondy NSX Claude’owi Sage, byłemu dyrektorowi zarządzającemu firmy Honda Switzerland.