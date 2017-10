Co dalej z nazwą dla nowego modelu Seata?

Wygląda na to, że napięta sytuacja wewnętrzna w Hiszpanii pokrzyżowała plany rodzimego producenta samochodów. Niepodległościowe ambicje Katalonii sprawiły, ze zarząd Seata znalazł się w trudnej sytuacji.

Niespodziewanie pojawił się problem z nazwą...

W ramach kampanii promocyjnej najnowszego crossovera, w czerwcu bieżącego roku firma ogłosiła konkurs dotyczący nazwy nowego pojazdu. Do 22 czerwca internauci mogli nadsyłać swoje propozycje, których weryfikacją zajęła się specjalna komisja. Zgodnie z tradycją, proponowana nazwa musiała znajdować oparcie w hiszpańskiej geografii.

Do tej pory na rynek trafiło już 13 modeli, których nazwy zaczerpnięto z mapy Hiszpanii (Ronda, Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea, Ateca, Arona) - nowy crossover nie mógł być wyjątkiem.

We wrześniu poznaliśmy cztery, wyłonione przez jury, nazwy: Alboran, Aranda, Avila oraz Taracco. Ostatnim etapem miało być publiczne głosowanie - za pośrednictwem internetowej ankiety fani mogli wskazać swojego faworyta.

Zgodnie z regulaminem, zwycięstwo należy się nazwie, która otrzymała największą liczbę głosów. Oficjalne wyniki poznać mieliśmy najpóźniej 15 października. Tak się jednak nie stało...

Nazwa mniejszego brata Seata Ateca wciąż pozostaje tajemnicą. Napięta sytuacja, będąca następstwem niepodległościowych aspiracji Katalonii, sprawiła, że firma wstrzymała się z ogłoszeniem zwycięzcy. Zarząd Seata podjął taką decyzję, by nie podsycać wewnętrznych konfliktów. Jedno z zakwalifikowanych do finału miast - Taracco (to łacińska nazwa hiszpańskiego Tarragona) - leży bowiem na wybrzeżu Katalonii.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Hiszpania podzielona jest na 17, cieszących się dużą autonomią, tzw. "wspólnot autonomicznych" podlegających władzom centralnym. Niepodległościowe aspiracje Katalonii stawiają władze kraju w bardzo trudnej sytuacji - podobne głosy dotyczące pełnej niepodległości od lat podnoszone są też w innych wspólnotach, m.in. w Kraju Basków.