Cadillac bierze na cel Europę

Sprzedaż Opla koncernowi PSA sugeruje, że General Motors postanowiło całkowicie wycofać się ze Starego Kontynentu. Nie jest to jednak takie oczywiste. Do europejskiej ofensywy przymierza się bowiem Cadillac!

Zdjęcie Cadillac XT5 /

Na konferencji prasowej w Genewie prezes amerykańskiej marki - Johan de Nysschen - potwierdził, że w europejskich salonach Cadillaca pojawi się wkrótce zupełnie nowy model! Samochód, który otrzyma nazwę XT4, ma być "pierwszym z wielu modeli Cadillaca, jakie trafią do oferty w najbliższych latach".



Reklama

Auto już w przyszłym roku pojawi się w amerykańskich salonach. Wkrótce potem zagości również na Starym Kontynencie.

Niedługo po jego debiucie w ofercie producenta pojawi się kolejny nowy samochód - XT7. Pojazd pozycjonowany będzie między modelami XT5 i Escalade. Produkcją XT4 zajmie się najprawdopodobniej fabryka Fairfax Assembly Plant w Kansas City. Większy XT7 powstawać będzie w Detroit.

Cadillac planuje wprowadzić na europejski rynek bogatą linię modelową. Ambitny plan zakłada, że każdy z pojazdów otrzyma przystosowaną do europejskich gustów paletę jednostek napędowych (silniki wysokoprężne) i oferowany będzie również z kierownicą po prawej stronie.



Amerykanie chcą, by Europejczycy postrzegali markę w kategorii producenta segmentu premium. Modele takie, jak CT6 czy XTS mają być bezpośrednią konkurencją dla Audi, BMW i Mercedesa. By tak się stało firma planuje również wprowadzenie do Europy nowego modelu bazowego. Niewielki samochód z trójbryłowym nadwoziem ma być alternatywą m.in. dla nowego Audi A3 sedan.